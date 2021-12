Gifhorn: Corona-Kontrollen von Kreisverwaltung und Polizei in der Gastronomie

Gifhorn

Kreisverwaltung und Polizei haben die Einhaltung der Corona-Maßnahmen vor allem bei Gastronomen im Landkreis Gifhorn kontrolliert. Ziel der Kontrollen war es hauptsächlich, die Gewerbetreibenden über die seit dem 1. Dezember geltenden Vorschriften der Warnstufe 2 zu informieren.

Den Kontrolleuren fielen mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln auf

Einige Verstöße gegen die Corona-Regeln fielen dabei auf: Verstöße gegen die Maskenpflicht bei Personal und Gästen sowie eine fehlende oder unvollständige Kontaktdatenerhebung. Außerdem wurden Verstöße gegen die 2G-plus-Regel in Innenräumen festgestellt. In einer Einrichtung konnte jemand keinen gültigen negativen Testnachweis vorlegen, ein weiterer Gast hatte gar keinen 2G-plus-Nachweis. Diese Personen mussten sofort die Einrichtung verlassen. Außerdem hatte die Einrichtung keine Kontaktdaten erhoben, was allerdings nach dem Hinweis der Kontrolleure gleich nachgeholt wurde.

Die Kreisverwaltung wird auch künftig in Kooperation mit der Polizei Gifhorn und den Gebietseinheiten die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Gewerbetreibende können sich über Infektionsschutzmaßnahmen und aktuelle Änderungen auf der Homepage des Landkreises informieren. Außerdem werden telefonisch unter (05371) 82 255 oder 82 321 sowie per E-Mail an gewerbeangelegenheiten@gifhorn.de Auskünfte erteilt.

Von der AZ-Redaktion