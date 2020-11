Gifhorn

Im Zuge ihrer bestehenden Sicherheitspartnerschaft kündigen Stadt Gifhorn und Polizeiinspektion Gifhorn für Dienstag, 17. November, umfangreiche Corona-Kontrollen in der Gifhorner Innenstadt an. Aufgrund ständig steigender Infektionszahlen auch in der Stadt Gifhorn sowie Hinweisen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern soll die Fußgängerzone Schwerpunkt der Kontrollen sein. Mitarbeiter des Fachbereichs Ordnung der Stadt Gifhorn werden hierbei gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn das derzeit vorgeschriebene Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der FuZo sowie die Einhaltung der Abstandspflicht im Fokus haben.

Beide Verpflichtungen ergeben sich aus der Niedersächsischen Corona-Verordnung, im Speziellen aus der derzeit gültigen Allgemeinverfügung des Landkreises Gifhorn. Rechtsgrundlage für beide Vorschriften ist das Infektionsschutzgesetz. Verstöße hiergegen können zur Anzeige gebracht werden. Den Betroffenen drohen im Falle eines Verstoßes empfindliche Bußgelder.

Von der AZ-Redaktion