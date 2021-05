Gifhorn

Die aktuelle Fallzahlmeldung für den Landkreis Gifhorn, basierend auf der Veröffentlichung des RKI (Robert-Koch-Institut), bildet weiterhin einen erfreulichen Trend ab. Die Anzahl der positiv getesteten Personen beläuft sich demnach am Samstag auf 6036 (plus 16). Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt bei 65.

Die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz – sie ist Richtlinie für weitere Lockerungen – sinkt weiter und liegt aktuell 36,8 (minus 3,4). Die Zahl der bisherigen Todesfälle in Verbindung mit Corona gibt der Kreis mit 183 an.

Am Freitag wurden drei Covid-Patienten auf der Helios-Intensivstation in Gifhorn behandelt, acht weitere Covid-19-Erkrankte befanden sich auf der Normalstation.

Von Uwe Stadtlich