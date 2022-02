Gifhorn: Corona-Inzidenz sinkt weiter langsam

Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn sinkt weiter, im Vergleich zum Mittwoch liegt sie am Donnerstag um 79,0 Punkte niedriger bei 1 326,0. In der Wochen-Bilanz des Landkreises sind es 20 akute Corona-Fälle weniger als vorige Woche. Aber das Robert Koch-Institut meldet weitere 377 laborbestätigte positive Corona-Tests innerhalb von 24 Stunden. Gifhorns Gesundheitsamt hat am Mittwoch 242 PCR-Tests vorgenommen, an der Zahl von 260 Todesfällen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 hat sich nichts geändert.

Die aktuelle Lage in Altenheimen, Kitas und Schulen

Aktuelle Corona-Fälle gibt es im Ruhesitz Romantica Sprakensehl-Bokel, im Haus an den Eichen Seershausen, in der Diakonie Kästorf, im Seniorengut Sonnenheide Groß Oesingen, in der Seniorenresidenz Meine, im DRK Pflegewohnhaus Calberlah und im Seniorendomizil Hankensbüttel. Weitere Corona-Ausbruchsgeschehen mit Quarantäne-Anordnung durch das Gesundheitsamt gab es in der Kita Arche in Gifhorn (ein Positiv-Test, eine Gruppe in Quarantäne), in der Sprachheilkita Pusteblume Gifhorn (ein Positiv-Test, zwei Gruppen in Quarantäne), im Regenbogenkindergarten Rühen (ein Positiv-Test, eine Gruppe in Quarantäne), und in der Kita Spatzennest Gifhorn (zwei Positiv-Tests, die bereits bestehende Quarantäne wurde verlängert).

Landkreisweit ist die Zahl der akut Infizierten innerhalb der vergangenen Woche um 20 auf 2 451 gesunken. Die Verteilung ist wie folgt: Stadt Gifhorn 594 (- 67); Stadt Wittingen 108 (+ 13); Sassenburg 192 (+ 38); Boldecker Land 130 (- 33); Samtgemeinde Brome 284 (+ 68); Samtgemeinde Hankensbüttel 122 (+ 36); Samtgemeinde Isenbüttel 197 (+ 4); Samtgemeinde Meinersen 268 (+ 8); Papenteich 270 (- 19); Samtgemeinde Wesendorf 286 (+ 8).

Drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz ist um 0,2 auf 11,0 gesunken, die Intensivbettenbelegung durch Covid-19-Patienten beträgt nach wie vor 5,5 Prozent der verfügbaren Betten. Im Gifhorner Helios Klinikum werden aktuell drei Covid-Patienten auf der Intensivstation betreut, zwei werden beatmet. Weitere zwölf Covid-19-Patienten werden auf Normalstation behandelt.

Von der AZ-Redaktion