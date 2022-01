Gifhorn

Da hat die Lebenshilfe Gifhorn mal eben ganz pragmatisch die Ärmel hochgekrempelt und selbstlos die Turnhalle im Heidland zum Impfstützpunkt für alle Gifhornerinnen und Gifhorner umgebaut. Stolz führte Tanja Heitling, Geschäftsführerin der Lebenshilfe, am Montagmorgen die Abläufe vor. „In nur einer Woche haben das die Beschäftigten umgebaut.“

Der Hallenboden mit Spezialplatten geschützt, vier Impfkabinen aufgebaut – und der Wartebereich sucht seinesgleichen. Die viertelstündige Wartezeit nach der Impfung verbringen die Geimpften in einem Bereich, der als Wohnzimmer gestaltet ist. Teppiche, Bilder, sogar eigene Sessel hat die Lebenshilfe angeschafft. Kaffee trinken, lesen und fernsehen – alles ist möglich.

Impfstützpunkt: Die Infos Die Turnhalle der Lebenshilfe Gifhorn im Heidland ist nun der Impfstützpunkt für Coronaschutz-Impfungen. Ein großes Schild an der Straße weist auf den Turnhallen-Komplex hin. Der Weg ist mit Trassierband gekennzeichnet. Auf gar keinen Fall sollten Impfwillige das nebenan gelegene Lebenshilfe-Gebäude aufsuchen. Parkgelegenheiten stellten das benachbarte Fitnessstudio Agil und Takka Tukka zur Verfügung. Impfungen erfolgen ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe unter www.impfportal-niedersachsen.de

Zunächst für ein halbes Jahr bleibt die Turnhalle nun Impfstützpunkt. Die Option, sie bis Jahresende nutzen zu dürfen, hat die Lebenshilfe schon eingeräumt. Für Tanja Heitling war das keine Überlegung. Es sei auch der Dank ans Gesundheitsamt, dass Mitarbeitende – just in dieser Turnhalle – so schnell und unkompliziert geimpft worden seien. Der Sportunterricht finde nun etwa nebenan im Agil und an anderen Stätten statt.

Weitere Bilder aus dem Impfstützpunkt:

Zur Galerie Die Lebenshilfe Gifhorn war mit Hochdruck dabei: Die Turnhalle wurde umgebaut. Seit Montag finden hier nun bis auf Weiteres Coronaschutz-Impfungen statt.

Impfen nur nach Terminvergabe

Der zentrale Stützpunkt funktioniert wie das ehemalige Impfzentrum – nur in kleinerem Format. Impfungen gibt es nur nach vorheriger Terminvergabe. Niklas Lillie und sein Chef Dr. Josef Kraft vom Gesundheitsamt des Landkreises freuten sich, nun einen festen Ort mit flexibler Handhabe fürs Impfen an der Hand zu haben. „Hier können wir das Material fest lagern.“

Die Nutzung erfolgt flexibel

Auch zeitlich gibt es keine festen Vorgaben. Womöglich nutze man die Halle erst einmal an drei Tagen. Das ließe sich aber jederzeit nach Bedarf aufstocken – sogar sieben Tage die Woche sind möglich. Theoretisch seien pro Tag 500 Erwachsenenimpfungen möglich, erläuterte Lillie. Montag und Dienstag stehen reine Kinderimpftermine an. Jeweils 80 Termine seien vergeben. Aufrechterhalten möchte das Gesundheitsamt auf jeden Fall auch die Arbeit der mobilen Impfteams im gesamten Landkreis.

Von Andrea Posselt