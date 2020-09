Gifhorn

Seit März dauert die Corona-Krise an – und hat auch in Gifhorn behinderte Menschen fast völlig aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit verschwinden lassen. Die Selbsthilfegruppe Eltern für Eltern sorgt sich um den Inklusionsfortschritt. Gerade behinderte Kinder leiden weiter unter den strengen Corona-Auflagen.

Anke Behling, die zu den Gründungsmitglieder der inzwischen mehr als zehn Jahre alten Selbsthilfegruppe zählt, spricht von „Isolation“ und „haftähnlichen Zuständen“, die auch ihr behinderter Sohn Theo (13) zu Beginn der Pandemie erfahren habe. „Unsere Situation ist besonders, denn Theo lebt aufgrund seiner schweren Behinderung in einem Heim in Celle“, berichtet die Gifhornerin. Zwölf Wochen lang durften Anke Behling und ihr Mann Frank den 13-jährigen Theo nicht sehen. „Zwei Mal haben wir per Skype Kontakt aufgenommen, doch Theo hat es nicht verstanden – ich habe Rotz und Wasser geheult“, schildert Behling die große psychische Belastung für Kind und Eltern.

Besuche gestalten sich kompliziert und schwierig

Auch der erste persönliche Besuch im Heim sei kompliziert und schwierig gewesen. „Zwei breite Tische standen zwischen uns, es war mir nicht möglich, die Liebe für meinen Sohn durch Küsse und Umarmungen auszudrücken“, so Behling. Mit viel Engagement hätten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heimes um Theo gekümmert. Die Nähe zu den Eltern habe die Betreuung und Pflege jedoch nicht ersetzen können.

„Eltern behinderter Kinder wurde und wird in Corona-Zeiten viel abverlangt“, weiß auch Sabine Freese, deren Sohn Finn (20) durch das Downsyndrom eingeschränkt ist. Kino-Besuche, Busfahrten, Treffen von Freunden: Vor Corona sei ihr Sohn selbstständig gewesen. „Auf einmal war alles weg – Betreuung gab’s nur noch per Homeoffice“, berichtet die Gifhornerin. Weil Finn die Aufgaben nicht alleine bewältigen konnte, war seine Mutter ständig an seiner Seite. „Er lebt in seiner eigenen Welt – einer Parallelwelt, die er sich selbst geschaffen hat“, befürchtet Sabine Freese, dass Corona und die Folgen Finn in der Entwicklung seiner Selbstständigkeit zurückwerfen.

Michaela Bollmann, deren Tochter Svenja (25) unter Autismus und Entwicklungsverzögerungen leidet, spricht von einer „großen Herausforderung“, die durch Corona auf die Eltern behinderter Kinder zugekommen ist. „Svenja war zu Beginn der Pandemie nur daheim – ich war rund um die Uhr beschäftigt“, berichtet die Gifhornerin, die die Selbsthilfegruppe gemeinsam mit Freese und Behling leitet. Erst vor drei Wochen habe Svenja wieder ihre Arbeit in der Gärtnerei der Gifhorner Lebenshilfe aufnehmen können.

„Viele Eltern gehen am Stock und können nicht mehr“

„Viele Eltern gehen am Stock und können nicht mehr, denn es ist so, als ob man unsere Kinder in Einzelhaft gesteckt hat“, beschreibt Behling die Situation mit drastischen Worten. Auch Entlastungsangebote für die betroffenen Mütter und Väter seien weggefallen. „Nur in ganz kleinen Schritten geht es für die Behinderten zurück in Richtung Normalität, doch jetzt kommt der Herbst – und die Corona-Fallzahlen steigen wieder“, befürchtet Behling eine zweite Welle und hat Sorge, dass der Inklusionsgedanke dann auch weiterhin nicht richtig gelebt werden kann.

Betroffenen Müttern und Vätern nicht nur in Corona-Zeiten Halt geben: Das will die Selbsthilfegruppe Eltern für Eltern, die sich regelmäßig im Mehrgenerationenhaus im Georgshof trifft. Eine Kontaktaufnahme ist über Anke Behling unter Tel. (0 53 71) 93 83 43, Sabine Freese unter Tel. (0 53 71) 94 14 51 oder Michaela Bollmann unter Tel. (0 53 71) 5 87 61 möglich.

Von Uwe Stadtlich