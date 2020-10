Gifhorn

Abends um 19 Uhr da stehen in der Gifhorner Glaserstraße alle Sorgen für einen Moment still. Dort treffen sich täglich um diese Zeit Gifhorner und singen gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“. Seit 24. März tun sie es, das Corona-Balkonsingen, das damals die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann angeregt hatte. Am Freitagabend fand das Singen schon zum 200. Mal statt. Viel haben sie inzwischen erlebt, gemeinsam durchlitten. Corona hat sie zusammen geschweißt. Die Initiatoren Heidi Schöner und Andreas Swiderski können es gar nicht fassen, was sie bewegt haben. „Wir machen weiter, mindestens bis zum 500. Mal“, sagen sie lachend. Und zur Feier des Tages stoßen sie mit allen Mitsingern mit Sekt an.

Wer hätte das damals gedacht. „Ich kannte noch nicht einmal das Lied „Der Mond ist aufgegangen“, erzählt Swiderski lachend. Auf dem Smartphone hörte er sich das Lied an. Den kirchlichen Aufruf, mit Balkonsingen ein Zeichen von Mut und Hoffnung zu setzen, wollten er und seine Heidi auf jeden Fall nachkommen. Sie selbst sind seit vielen Jahren leidenschaftliche Sänger. In drei Chören ist der stimmgewaltige 69-Jährige aktiv. Da weiß er um die Kraft der Gemeinschaft.

Zwei hatten die Idee und zogen immer mehr Gifhorner in ihren Bann: Jeden Tag um 19 Uhr wird im Glaserweg „Der Mond ist aufgegangen" gesungen. Ein Zeichen in der Corona-Krise.

Als nach und nach Mitstreiter eintrudeln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, huscht ihm jedes Mal ein Strahlen übers Gesicht. Man kennt sich inzwischen. „Er hat sogar im Krankenhaus gesungen“, ruft jemand. Und dann erzählt Swiderski: „Ich musste operiert werden. Aber ich habe jeden Abend gesungen – auch in der Reha und am Tag der OP nach der Narkose.“ Irgendwann haben die Krankenschwestern sogar um 19 Uhr die Tür seines Zimmers geöffnet, weil er alle mit seinem Gesang begeisterte. Nun ist er wieder da bei seinem Corona-Chor. Mit dem Finger zeigt er auf die Häuser gegenüber. „Dort sind einige krank.“ Später blickt er bei der Textzeile „Und lass’ uns ruhig schlafen. Und unsern kranken Nachbarn auch.“ in die Richtung und singt so laut er kann.

Zum 200. Mal kamen sie am Freitagabend zusammen. Da durften Sigrid Dembowski und Ehemann Willi Moldering nicht fehlen. „Ich hatte damals in der Aller-Zeitung davon gelesen und fand die Idee gut“, berichtet Sigrid Dembowski. Extra aus der Südstadt kommen sie nun zum Corona-Singen in die Glaserstraße. Mal versammeln sich 14, mal 20, mal 29 Sänger dort. Nur bei ganz schlechtem Wetter seien es wenige, berichtet Heidi Schöner.

Die kleine Mona kann schon den Text mitsingen

Immer mehr treue Mitsinger kommen hinzu. „Ob die Kleine heute auch kommt?“ – diese Frage macht immer wieder die Runde. Und dann ist es soweit. Ein Auto fährt vor. „Die Kleine ist da“, freuen sich alle. Es ist Mona (2). Ihre Oma Petra Wojtczyk bringt sie immer dann mit, wenn Großelterntag ist. „Sie kann inzwischen schon den Text mitsingen“, sagt sie stolz.

Und dann geht das Ritual los. Swiderski nimmt vor der Haustür Haltung an. Ein kurzer Uhrenvergleich. 19 Uhr – jetzt kann’s losgehen. Die Sänger stehen auf dem Bürgersteig und mitten auf der Straße. „Kein schöner Land“ und „Guten Abend, gute Nacht“ gibt es übrigens seit Längerem noch als Zugabe. Hat jemand Geburtstag, gibt’s ein Ständchen. Und in besonderen Momenten stimmt der gebürtige Pole „Sto lat“ an, ein Traditionslied aus seiner Heimat, in dem es um gute Wünsche für andere geht. „Den Text habe ich den anderen auch schon beigebracht“, sagt er lachend. Freitag war so ein besonderer Moment. Jemand hatte Kekse mitgebracht, es gab Sekt zum 200. Corona-Singen. Beim Abschied ruft Swiderski hinterher. „Wir machen weiter bis zum 500.“

Von Andrea Posselt