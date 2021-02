Gifhorn

Es mutet fast ein wenig wie ein Ausverkauf in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage an: Conti-Teves will sich von einer nicht genutzten Teilfläche des Gifhorner Werksgeländes trennen. Über diese Pläne des Unternehmens informiert die Stadt jetzt in einer Vorlage für den nächsten Planungsausschuss. Kaufinteressenten gibt es schon.

„Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hat die Firma Continental damit begonnen, den Gifhorner Standort neu zu organisieren. In diesem Rahmen sind rund um das Betriebsgelände die Sicherheitsmaßnahmen erneuert worden. Zugleich beabsichtigt die Firma Continental, die Teile ihres Geländes, die für den Gifhorner Standort nicht benötigt werden, zu veräußern“, heißt es in einer Vorlage für die Sitzung am 24. Februar.

Wettbewerbsfähigkeit analysieren

Ein weiteres Zeichen für eine bevorstehende Schließung des Gifhorner Werkes? – In einem im Oktober 2015 ausgehandelten Eckpunktepapier wurde eine Standortgarantie nur noch bis Ende 2025 festgeschrieben, betriebsbedingte Kündigungen wurden damals lediglich bis Ende 2023 gegeben. Die Gespräche über eine Verlängerung der Zusagen aus dem Eckpunktepapier würden derzeit nicht weitergeführt, teilte ein Unternehmenssprecher im August 2020 gegenüber der AZ mit. Und: Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes müsse eingehend analysiert werden.

Areal in „zweiter Reihe“

Weil Conti-Teves in Gifhorn offenbar keine Expansionspläne mehr verfolgt – von den ehemals 3800 Beschäftigten (1984) sollen bis 2023 nur noch 800 an Bord bleiben –, steht nun ein Verkauf einer Teilfläche des Werks an. „Das angrenzende Gebiet im Umfeld des Kreuzungsbereiches Braunschweiger Straße und Eyßelheideweg wird durch ein Autohaus und einen Baustoffhandel und Baumarkt genutzt“, so die Stadt in der Vorlage. In der „zweiten Reihe“ gehöre der Bereich zum Gelände der Firma Continental und stehe zur Veräußerung an, beschreibt die Verwaltung die Fläche, um die es geht.

Pkw-Abstellflächen sind nötig

Für einen Teil des zum Verkauf stehenden Grundstückes interessiert sich das Autohaus Kühl – direkter Nachbar von Conti-Teves. „Wir haben inzwischen gute Gespräche mit Conti geführt“, bestätigt Kühl-Geschäftsführer Ralph Buchweitz. Ein Kaufvertrag sei jedoch noch nicht abgeschlossen worden. Voraussetzung dafür sei die Änderung und Erweiterung des bestehenden Bebauungsplanes, hofft der Kühl-Chef auf die Zustimmung der Politik. „Denn wir brauchen das Areal dringend und wollen es als zusätzliche Abstellfläche für unsere Fahrzeuge nutzen“, so Buchweitz. „Wir platzen jetzt schon aus allen Nähten und haben darum an anderen Stellen Grundstücke angemietet.“

Auch der Hagebaumarkt Gifhorn soll nach AZ-Informationen Interesse an dem Conti-Verkaufsangebot haben. Die 9000 Quadratmeter Gesamtfläche des Marktes sind offenbar nicht mehr ausreichend. Insbesondere die Anliefersituation vom Eyßelheideweg aus ist seit Jahren schwierig – für große Lastwagen ist nicht genug Platz vorhanden.

Conti-Teves hüllte sich am Donnerstag in Schweigen: Das Unternehmen wollte sich gegenüber der AZ nicht zu dem geplanten Grundstücksverkauf äußern.

Von Uwe Stadtlich