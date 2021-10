Gifhorn

Musik ist sein Leben, und damit will er auch weiterhin anderen Menschen Freude bereiten: Seit 1994 trat der gebürtige Gamsener Christian Hoffmann (84), der seinen Altersruhesitz inzwischen in das benachbarte Kästorf verlegt hat, in seinem urigen Scheunencafé in Dömitz auf. Den Gastronomie-Betrieb an der Elbe hat er im Sommer aufgegeben – sein Hobby nicht. Der Architekt möchte nun in Gifhorns Altenheimen singen. Verstärkung wird gesucht.

„Ich habe meine berufliche Laufbahn 1964 im Raum Gifhorn begonnen“, berichtet der selbstständige Architekt, der von Kindesbeinen an mit Musik und Gesang eng verbunden ist. Als ihn 1994 ein Großauftrag nach Dömitz im Südwesten von Mecklenburg-Vorpommern führte, verliebte er sich in eine außergewöhnliche Immobilie: das Scheunencafé in der Elbstraße.

Medien berichteten mehrfach über den „Scheunensänger“

Hier wurde der inzwischen 84-Jährige schon nach kurzer Zeit als „Scheunensänger“ bekannt. „Zeitungen, Radiosender und auch das Fernsehen haben über mich mehrfach berichtet“, blickt Hoffmann auf seine unzähligen Auftritte zurück. Das Singen hat den studierten Architekten schon immer begeistert. „Darum war ich früher auch im Heidechor Gifhorn-Neubokel aktiv – sogar eine ganze Weile als Vorsitzender“, so Hoffmann.

Was in Dömitz mit Gesang und Theaterschauspiel geklappt hat, soll nun auch in Gifhorn gelingen. „Ich möchte mit meiner Musik Menschen in Altenheimen, Pflegeheimen, Krankenhäusern und Einrichtungen für Betreutes Wohnen eine Freude bereiten“, kündigt Hoffmann an. Die Volkslieder und Lieder aus dem Gesangbuch will er möglichst schon ab November gemeinsam mit „Betrut“ (34) vortragen. Die ehemalige Mitarbeiterin von Hoffmann – sie gehört inzwischen zur Familie und wird von ihm liebevoll als „Wahl-Enkelin“ betitelt – zieht demnächst von Dömitz nach Gifhorn um und hat sich selbst diesen Künstlernamen gegeben.

Musizierende Rentnerin gesucht

„Wir sind auf der Suche nach einer weiteren Musikerin, die uns bei den Auftritten mit einem Instrument unterstützt“, so Hoffmann. „Optimal wäre eine Rentnerin, die Gitarre oder Keyboard spielt“, sagt der 84-Jährige. „Wer noch im Berufsleben steht, kann sich vermutlich nicht die Zeit nehmen, mit uns aufzutreten“, verweist er darauf, dass die meisten Darbietungen vormittags und nachmittags geplant sind. Das Programm, das auch lustige Anekdoten beinhaltet, ist etwa 45 Minuten lang. Interessierte Musikerinnen können sich mit Christian Hoffmann unter Tel. (0 53 71) 75 690 in Verbindung setzen.

Prominenter Besuch

„Ich hoffe auf eine schnelle Rückmeldung, denn wir müssen ja vorher noch gemeinsam proben“, verweist Hoffmann darauf, dass er schon Kontakte zu verschiedenen Einrichtungen geknüpft hat. In Dömitz war der singende Architekt übrigens nicht nur bei seinen Stammgästen beliebt. Musikfreunde reisten aus ganz Deutschland zu seinen Auftritten an. Sogar den früheren Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und die inzwischen verstorbene SPD-Politikerin Regine Hildebrand, „Mutter Courage des Ostens“, begrüßte Hoffmann in seinen Räumen.

„Der letzte Gast im Scheunencafé“ titelte das Ludwigsluster Tageblatt am 30. August 2021, als der gebürtige Gamsener sich von seinem Gastronomie-Betrieb am Elbdeich für immer verabschiedete. Mit im Gepäck bei der Rückreise in die alte Heimat: 106 Eigenkompositionen, von denen der „Scheunensänger“ auch einige Stücke bei seinen Auftritten in Gifhorn vorstellen will.

Von Uwe Stadtlich