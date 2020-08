Gifhorn

Das lief schlechter als nur ruckelig: Die Stadt Gifhorn hat am Mittwoch den Verkehr des Calberlaher Damms auf die östliche Seite und in Teile des neuen Katzenberg-Kreisels geleitet. Das sorgte vor allem im nachmittäglichen Feierabendverkehr für ein Chaos. Autofahrer saßen bis zu einer drei Viertel Stunde im Stau fest. Es hakte offenbar vor allem am Zusammenspiel der Baustellenampel mit der Ampel an der Kreuzung mit Bahnübergang Dannenbütteler Weg.

Bei Glenn Wedemeyer pressiert es. Der 18-Jährige aus Gifhorn hat seinen gerade geholten Döner im Auto und muss in zwei Stunden zur Arbeit. Doch seit einer halben Stunde steht er vor der Baustellenampel vor dem Katzenberg-Kreisel. Obwohl diese immer wieder mal auf Grün springt, kommt er nicht voran. Denn der Gegenverkehr steht im Kreisel Schlange und blockiert ihn. Hinter Wedemeyer stauen sich viele andere Autos bis zum Dannenbütteler Weg zurück. In Richtung Süden geht nichts mehr.

Das lief alles andere als rund: Der Berufsverkehr am Mittwochnachmittag brach auf dem Calberlaher Damm zusammen, nachdem er auf die andere Seite verlegt wurde. Es hakt an der Baustellenampel.

Die Ampel in Fahrtrichtung Süden zeigt für rund zehn Sekunden grün, die in die Gegenrichtung für mehr als 20 Sekunden. Offenbar auch deshalb steht der Verkehr in Fahrtrichtung Norden im Kreisel und blockiert damit den in Richtung Süden.

Erschwerend hinzu kommt, dass zwischen der Baustellenampel und dem Dannenbütteler Weg nicht allzu viel Aufstellfläche für die Autos in Fahrtrichtung Süden übrig bleibt. Wedemeyer hat seine Zweifel, dass der Verkehr so in den kommenden Wochen laufen kann, bis in den Herbstferien die Vollsperrung zum Auftragen der Deckschicht kommen soll.

Die neue Verkehrsführung am Calberlaher Damm Seit Mittwoch gilt die neue Verkehrsführung am Calberlaher Damm. Dieser bleibt in beide Richtungen befahrbar – auf einer Fahrspur und mit einer Baustellenampel reguliert. Zusätzlich zum Lehmweg ist nun auch die Bergstraße am Katzenberg gesperrt und von der anderen Seite her eine Sackgasse. Die Sperrung der Bergstraße erfolgte am Mittag. Bereits an der Braunschweiger Straße weisen große Tafeln auf die Sperrung der Bergstraße hin, in dieser selbst stehen noch zwei Sackgassen-Schilder. Dennoch fuhren am Mittwoch noch ganze Schwärme von Autos bis zu den Sperrtafeln am Calberlaher Damm. Und nicht alle wendeten dort. Ein Golf mit Peiner Kennzeichen mogelte sich über den Geh- und Radweg und gefährdete beim Einbiegen auf den Calberlaher Damm noch einen vorfahrtberechtigten Radfahrer.

Autofahrer mogeln sich an Absperrbaken vorbei auf gesperrte Fahrbahn

Die ersten Autofahrer huschen auf der seit dem Nachmittag gesperrten alten Fahrbahn des Calberlaher Damms rechts an Wedemeyer vorbei, sie wollten nicht mehr in der Schlange warten und mogelten sich durch die Absperrbaken. „Der hat es geschafft“, seufzt Wedemeyer, als er einem Handwerker-Bus hinterher schaut. Er selbst kann nicht einfach rüber wechseln. Wo sein Ford Mondeo steht, klafft ein Graben zwischen seiner Fahrbahn und der daneben. Pech gehabt.

Polizei greift ein

„Halleluja, da kommen sie“, frohlockt Wedemeyer, als er den Streifenwagen im Stau stehen sieht. Wenig später sind die Beamten vor Ort – einer zu Fuß, die Kollegin im Auto kommt etwas später nach – und greifen ein. Sie lassen den Verkehr in Richtung Süden nun ganz offiziell wieder über die gesperrte westliche Hälfte des Calberlaher Damms rollen. Nach etwa einer drei Viertel Stunde Standzeit kann auch Wedemeyer jetzt weiter.

Von Dirk Reitmeister