Mit drei konkreten Ideen zu verkehrspolitischen Fragen in Gifhorn ist die CDU-Stadtratsfraktion aus ihrer jüngsten Klausurtagung zurück gekehrt. Autofahrer sollten sich auf neue Regelungen einstellen.

Aus vier mach drei: Am Ende der Braunschweiger Straße vor dem Schillerplatz soll der motorisierte Verkehr in Zukunft weniger Fahrspuren haben. Aus Sicht von Thomas Reuter, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, ist die Linksabbiegespur an der Braunschweiger Straße, die direkt in die Linksabbiegespur der Allerstraße zur Oldaustraße überleitet, überflüssig. Die wenigen, die von der Braunschweiger Straße in die Oldaustraße wollten, könnten auch in der anderen Spur stehen. Stattdessen hätten Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Braunschweiger Straße an dieser Ecke viel zu wenig Platz, und es sei dort aktuell für sie sehr unübersichtlich.

Die Stadtverwaltung soll sich nun konkret Gedanken machen, wie der durch den Wegfall der Linksabbiegespur entstandene Platz für Fußgänger und Radfahrer genutzt werden könnte – sei es durch Markierung oder bauliche Maßnahmen.

Der Wegfall der zusätzlichen Linksabbiegespur ist aus Reuters Sicht auch deshalb schon kein Verlust, weil einige Autofahrer sie nur benutzten, um bei Grün mit Blitzstart am Vordermann vorbei auf die Geradeausspur zurück zu huschen. „Dabei kommt es oft zu gefährlichen Situationen.“ Ortsunkundige dagegen seien oft irritiert und stünden in der Linksabbiegespur, weil sie meinten, dort zur Stadthalle zu kommen.

Mehr Platz für Einsatzkräfte: Dieser Parkplatz soll künftig für Feuerwehrleute reserviert bleiben. Quelle: Sebastian Preuß

Parkplätze am Feuerwehrhaus für Einsatzkräfte reservieren

Mehr Stellflächen für Feuerwehrleute im Einsatz: Auf dem Parkplatz an der Schmalseite des Feuerwehrhauses zwischen Fallerslebener Straße und Kaninchengarten sollen zehn bis zwölf Stellflächen exklusiv für Einsatzkräfte reserviert und kostenlos zur Verfügung gestellt werden, beantragt die CDU weiter. „Die Feuerwehr hat zu wenig freie Parkplätze zur Verfügung“, hat Reuter aus Gesprächen mit den Einsatzkräften heraus gehört. Für Innenstadt-Besucher gebe es genug Stellflächen im Kaninchengarten und entlang der Fallerslebener Straße.

Behinderungen in der Limbergstraße: Die CDU beantragt jetzt ein Halteverbot, damit der Verkehr besser fließen kann. Quelle: Sebastian Preuß

Halteverbot soll Limbergstraße sicherer machen

Einen Unfallschwerpunkt will die CDU mit Hilfe eines Halteverbots entschärfen. Jenes beantragt sie für die Limbergstraße zwischen Altem Postweg und Braunschweiger Straße – zwischen den Hausnummern 1 und 11. „Da gibt es hanebüchene Begegnungen“, sagt Reuter. Besonders wenn Liefer-Lastwagen und Linienbusse in die Limbergstraße fahren, werde es zu eng. Und der Gegenverkehr könne wegen der parkenden Fahrzeuge nicht mehr ausweichen.

