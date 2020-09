Gifhorn

Nicht nur in Corona-Zeiten ist der Wohnmobil-Parkplatz an der Allerwelle stark frequentiert. Darauf reagiert jetzt die Ratsmehrheit aus CDU und Grünen. Sie beantragt zusätzliche „sechs bis acht Stellflächen“. Anfang Oktober entscheidet Gifhorns Rat.

CDU-Fraktionschef Thomas Reuter, der den Antrag gemeinsam mit Grünen-Fraktionschefin Nicole Wockenfuß formuliert und auf den Weg gebracht hat, spricht von der „Fortführung eines Erfolgsmodells“. Seit Jahren fänden immer mehr Wohnmobil-Camper den Weg nach Gifhorn, um von dort aus als Urlauber Stadt und Landkreis zu erkunden. „Wir schlagen darum vor, die vorhandenen 20 Stellplätze für Wohnmobile an der Allerwelle um zusätzliche sechs bis acht Stellplätze zu erweitern“, sagt Reuter. Er ist auch Chef der Gesellschafterversammlung der Park- und Schwimmbadgesellschaft (PSG). Die Gesellschaft betreibt und bewirtschaftet die Parkplätze.

Der Stellplatz an der Allerwelle ist auch in der kalten Jahreszeit bei Wohnmobilfahrern beliebt: CDU und Grüne schlagen darum eine Erweiterung vor. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

„Der nötige Raum für das Projekt ist an dieser Stelle vorhanden“, wünscht sich Reuter eine zügige Umsetzung. „Toll wäre es, wenn die Parkplatz-Erweiterung schon im Frühjahr 2021 abgeschlossen ist“, möchte Reuter Wohnmobil-Urlaubern, die Gifhorn im kommenden Jahr zu Ostern besuchen, schon ausreichend Stellflächen zur Verfügung stellen. „Hierzu prüft die Verwaltung zunächst den für diese Maßnahme erforderlichen finanziellen und baulichen Aufwand und trägt das Ergebnis vor einer endgültigen Beschlussfassung im zuständigen Fachausschuss vor“, lautet der Auftrag von Reuter und Wockenfuß für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus.

Das Geld für die Parkplatz-Erweiterung sehen CDU und Grüne übrigens gut angelegt: Auch in der Woche – aber besonders an Wochenenden und Feiertagen – seien die vorhandenen Plätze sehr gut frequentiert und garantierten regelmäßige Gebühreneinnahmen. „Zusätzliche Stellplätzen würden überdies sowohl touristisch als auch für die Belebung der Innenstadt positive Effekte mit sich bringen“, sind sich Reuter und Wockenfuß sicher.

Auch zusätzliche Kurzzeit-Stellflächen schaffen

Da es auch vermehrt Wohnmobil-Camper gibt, die in Gifhorn nur für wenigen Stunden einen Stopp einlegen, schlagen CDU und Grüne ferner vor, dass die Verwaltung prüft, wo entsprechende „Kurzzeit-Parkflächen“ eingerichtet werden können. „Denkbar wäre, dass solche Stellflächen im Bereich der Flutmulde entstehen – das wäre beispielsweise ein innenstadtnaher Standort“, schlägt Reuter vor. Um den Wohnmobil-Campern das Auffinden der Parkplätze einfacher zu machen, wünscht sich Gifhorns Ratsmehrheit auch eine bessere Ausschilderung der Stellflächen.

„Für Wohnmobile und Wohnwagengespanne ist es immer wieder eine Herausforderung, einen passenden Parkplatz in Städten zu finden. Oftmals fahren sie in Ermangelung eines entsprechenden Parkplatzes weiter. Um dieses für die Stadt Gifhorn zu verhindern und eine einfache Parkplatzsuche zu ermöglichen, sollten entsprechende Hinweisschilder schon beim Einfahren in die Stadt aufgestellt werden“, heißt es in dem Antrag, mit dem sich Gifhorns Bauausschuss erstmals am 23. September beschäftigt. Der Rat hat das Thema am 5. Oktober auf der Tagesordnung.

Der Wohnmobilparkplatz an Gifhorns Allerwelle wurde zuletzt im Juli 2018 von zwölf auf 20 Stellflächen erweitert. Die Kosten lagen damals bei rund 135 000 Euro. Mehr als 3000 Wohnmobil-Camper nutzten im Jahr der Erweiterung den Parkplatz – vorher waren es pro Jahr lediglich 2500.

Von Uwe Stadtlich