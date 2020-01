Sparhaushalt: Nur Schwarz-Grün trägt ihn mit

„Streichkonzert“, Kredite und Schulden in Millionenhöhe: Gifhorns Minus-Haushalt sorgte im Stadtrat am Montagabend für einen politischen Schlagabtausch. Am Ende stimmte nur die schwarz-grüne Mehrheit für den Etat. SPD, FDP/ULG, AfD und Linke trugen ihn nicht mit.