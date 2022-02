Gifhorn: CDU-Kreisparteitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Landkreis Gifhorn

Der CDU-Kreisverband Gifhorn lädt seine Parteifreundinnen und -freunde zum Kreisparteitag am Samstag, 5. Februar, ins Gasthaus Pasemann nach Emmen ein – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie CDU-Kreisgeschäftsführer Timm Bussmann gegenüber der Aller-Zeitung sagte, sei die Versammlung nicht öffentlich, auch die Presse wird explizit ausgeladen. „Im Anschluss an die Veranstaltung wird den Zeitungen eine Pressemitteilung mit aktuellen Bildern zur Verfügung gestellt“, teilte der Kreisgeschäftsführer in einer Email mit.

Potenzielle Nachfolgerin von Andreas Kuers: Lena Düpont. Quelle: privat

Auf der Tagesordnung steht offiziell nur außer den erforderlichen Formalien die Neuwahl des gesamtes Vorstandes. Innerhalb der CDU wird bereits die Europaabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Lena Düpont als Kandidatin für den Kreisvorsitz gehandelt. Auf die Stellvertreter-Posten bewerben sich Fredrick Meyer aus Isenbüttel, Lena-Sophie Laue aus Ummern, Dr. Frank Bühren aus Gifhorn und Silke Schröder aus Hankensbüttel. Andreas Kuers hatte bereits im Vorfeld auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Themen rund um die Landtagswahl

Der Ausschluss der Presse sowie der Öffentlichkeit verwundert also ein wenig. Ist nach der Wahlschlappe der CDU bei den Kommunalwahlen intern noch etwas aufzuarbeiten? Das hatte Kuers im Gespräch mit der AZ bereits verneint, sein Verzicht auf eine weitere Kandidatur sei weit vor der Kommunalwahl bereits gefallen. Der Noch-Vorsitzende erklärt den Ausschluss der Öffentlichkeit so: „Dieses geschieht, weil wir auf diesem Parteitag wahlrelevante Angelegenheiten in Hinsicht auf die bevorstehende Landtagswahl besprechen werden.“

Von Siegfried Glasow