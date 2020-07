Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn steuerte zielstrebig auf einen neuen Fahrverbot-Rekord zu, da zog das Niedersächsische Verkehrsministerium die Reißleine: Dass im Land jetzt wieder der Bußgeldkatalog vor der Änderung ab 28. April gilt, lässt Autofahrer aufatmen.

Vor allem die Regelung, dass schon ab 21 Kilometer zu schnell innerorts der Führerschein für vier Wochen einkassiert war, wurde vielen zum Verhängnis.

Taxifahrer nennt Bußgeldkatalog „Schikane“

„Da ist die Angst schon mitgefahren“, sagt Taxiunternehmer Niels Prilop über die Stimmung in der Kollegenschaft. Eine Kollegin habe es tatsächlich erwischt. Sie hatte ein 30-Schild innerorts übersehen und war ganz normal wie in der 50-Zone gefahren. „Sie fällt genau in diese Kategorie.“ Nun könne sie den Bescheid anfechten. Genau das rät der ADAC auch betroffenen Autofahrern. Prilop hält den neuen Bußgeldkatalog mit dieser Verschärfung gerade beim Fahrverbot für reine „Schikane“.

Prilops Kollegin ist kein Einzelfall. Der Landkreis Gifhorn hat vom 28. April bis 6. Juli 421 Fahrverbote bei 5945 Bußgeldverfahren ausgesprochen. Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter: „Inwiefern die Fahrverbote auch nach dem alten Bußgeldkatalog vom 27. April hätten ausgesprochen werden müssen, kann derzeit noch nicht mitgeteilt werden.“ Zum Vergleich: Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 155 Fahrverbote bei 11.582 Fällen, 2018 gab es 404 Fahrverbote bei 14.972 Fällen, 2017 waren es 283 Fahrverbote bei 13.782 Fällen.

Ähnliche Zahlen präsentiert Winfried Enderle von der Polizei Gifhorn. Allein seine Kollegen haben in der Zeit für 74 Fahrverbote gesorgt, fünf waren es im Vergleichszeitraum 2019. Allerdings gab es im vorigen Jahr 47 Einsatzstunden, in diesem 129. Damit bestätigt Enderle einen Eindruck von Taxi-Unternehmer Fabian Hoffmann: „Die Polizei ist präsenter auf den Straßen.“

Wie wird mit abgeschlossenen Verfahren umgegangen?

„Wir sind alle zu Sonntagsfahrern geworden“, sagt Hoffmann zu den Folgen der Verschärfung Ende April. Er habe in einem Rundschreiben nochmal daran erinnert. Alle hätten besser aufgepasst, ist Hoffmanns Eindruck.

Mit Erlass vom 3. Juli trat laut Walter der Bußgeldkatalog vom 28. April außer Kraft. „In allen Verfahren, in denen bisher noch kein Bußgeldbescheid ergangen ist, ist bis auf Weiteres der Bußgeldkatalog in der bis zum 27. April geltenden Fassung anzuwenden.“ Wie bei bereits abgeschlossenen Verfahren vorgegangen werde, sei noch zu klären. Prilop begrüßt die Rücknahme der Strafverschärfung, Hoffmann sagt dagegen: „Von mir aus kann es beibehalten werden.“ Immerhin werde der Staat die Einnahmen aus Bußgeldern für die Kosten der Corona-Pandemie noch brauchen. Der Steuerzahler werde es so oder so bezahlen, beim Bußgeld habe er es im eigenen Gasfuß.

Unfallzahlen immer noch auf niedrigem Niveau Wirkt der am 28. April verschärfte Bußgeldkatalog im Kreis Gifhorn? Jedenfalls stellt Winfried Enderle von der Polizei Gifhorn fest, dass sich der positive Trend bei den Unfallzahlen seit dem Corona-Lockdown fortsetzt, obwohl sich der Verkehr wieder normalisiert habe, was die Menge angehe. Das liest der Verkehrsexperte der Inspektion aus den Juni-Zahlen ab. Gab es im Juni 2019 noch drei Tote, zehn Schwer- und 83 Leichtverletzte zu beklagen, waren es in diesem Jahr zwei Tote, sechs Schwer- und 57 Leichtverletzte. Analog dazu auch die Anzahl der Unfälle: Es gab dieses Jahr zwei Unfälle (2019: drei), bei denen es Tote gab, fünf Unfälle (2019: zehn), bei denen es Schwerverletzte gab, und 36 (2019: 54), bei denen es Leichtverletzte gab. Während der akuten Corona-Beschränkungen ab Mitte März halbierten sich im Kreis Gifhorn die Unfallzahlen, weil auch der Verkehr wegen Kurzarbeit, Homeoffice und wochenlang geschlossener Geschäfte auf ein Minimum reduziert blieb. Außerdem waren nach Enderles Einschätzung die Verkehrsteilnehmer auf den Straßen offenbar weniger gestresst oder unter Zeitdruck und somit aufmerksamer unterwegs. Was Enderle freut: „Der positive Trend seit Corona hält immer noch an.“ Obwohl die Straßen nun wieder normal voll seien.

Auch Fahrsicherheitstrainer Lutz Dietrich von der Kreisverkehrswacht ist für eine Beibehaltung der schärferen Regeln – aus Sicherheitsgründen. „Ansonsten bekomme ich die Leute doch nie zum 30 Fahren.“ Er sehe das täglich auf den Straßen, etwa auf der Tangente. Wer dort nach Vorschrift fahre, werde als Verkehrshindernis überholt. Verstöße müssten härter geahndet werden, Dietrich sieht Nachbarländer als Vorbilder. „Dort halten sich die Leute dran.“

Von Dirk Reitmeister