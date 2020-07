Gifhorn

Buspendler werden in Gifhorns südlichster Siedlung bald bequemer ein- und aussteigen können, doch bis dahin hat der Verkehr auf Braunschweiger Straße, Waldriede und Wiesenstraße mit Einschränkungen zu leben. Die Bauarbeiten würden aber nach Zeitplan verlaufen, versichert die Stadt Gifhorn auf AZ-Nachfrage.

Der Baustart am 24. Juni war etwas holprig für die Verkehrsteilnehmer. Eine der am Tag vorher aufgestellten Baustellenampeln wollte am Anfang nicht so, wie sie sollte. Es kam zu erheblichen Staus. Inzwischen sind die Bauarbeiten voran geschritten.

So weit sind die Arbeiten

Zuerst rissen die Bauarbeiter an der Westseite die alte Bushaltestelle ab. Inzwischen ist die neue barrierefreie dort fast fertig. Busbucht und Nebenanlagen mit Kasseler Borden und den weißen gerillten Steinen als Leitsystem für Sehbehinderte liegen, der Bussteig ist zur Hälfte gepflastert. Die Bagger wühlen derweil gegenüber, wo auf der Ostseite von der alten Haltestelle und dem Geh- und Radweg nichts mehr übrig ist.

Umleitungsschilder leiten Fußgänger und Radfahrer an der Kreuzung über die Wiesenstraße zum Gewerbegebiet an der August-Horch-Straße und zurück zur Braunschweiger Straße und umgekehrt. Die Baustellenampel für den Straßenverkehr hat auch eine Bedarfs-Fußgängerampel zur Querung der Braunschweiger Straße.

Aus der Wiesenstraße ist nur rechts abbiegen erlaubt

Auch die Autofahrer müssen mit einer geänderten Verkehrsführung zurecht kommen. Aus Waldriede und Wiesenstraße müssen sie sich in den per Baustellenampel geregelten Verkehr auf der Braunschweiger Straße einfädeln. „In Ampelphase einordnen“ steht unter Gefahrenschildern. Aus der Wiesenstraße dürfen Autofahrer nur nach rechts abbiegen. Das ist vor allem dann kein Problem, wenn der Verkehr stadtauswärts auf der Braunschweiger Straße gerade grün hat, denn mit dem kommt der aus der Wiesenstraße nicht ins Gehege. Wer von der Wiesenstraße aus eigentlich links herum will, muss den Kreisel an der Nordhoff-Straße als Wendemöglichkeit nutzen.

Arbeiten bis Mitte August

„Es ist immer nur eine Spur befahrbar, und es ist kein Begegnungsverkehr möglich“, sagt Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn, zur Verkehrsführung auf der Braunschweiger Straße. Das werde auch bis zum Ende der Bauarbeiten so bleiben. Voraussichtlich Mitte August soll alles fertig sein.

Bis dahin gibt es noch ordentlich zu tun. Die Bushaltestelle an der Westseite braucht noch ihr Wartehäuschen. Siemer: „Auf der Ostseite werden die Winkelstützen gesetzt und das Wartehäuschen aufgebaut. In Wartebereich, Gehweg und Busbucht erfolgen die kompletten Pflasterarbeiten.“ Es sollen auch zwei Bäume gepflanzt werden.

Von Dirk Reitmeister