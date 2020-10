Gifhorn

Schluss, aus und vorbei: Nach nicht einmal zwei Jahren hat der Burger-Laden in Gifhorns Nicolaihof dichtgemacht. Der Galloway-Hof aus Darringsdorf – er war Betreiber – hat seine Inneneinrichtung inzwischen abgebaut und verladen. Vorerst wird es bei einem Leerstand bleiben. Das kurze „Imbiss-Gastspiel“ hat der Steuerzahler mitfinanziert.

Ende Januar 2019 hatte Galloway-Hof-Chef Diethelm Lilje die kleine Burger-Manufaktur im Cardenap aufgemacht. Vermutlich weil’s an Kundschaft mangelte, gab’s zwischendurch eine Schließung, dann ging’s mit veränderten und verkürzten Öffnungszeiten weiter. Richtig geklingelt hat’s in der Kasse jedoch offenbar nicht.

Mietverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen aufheben

„Der Betreiber des Imbisses hat darum gebeten, das Mietverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen aufzuheben, da er aufgrund der Corona-Pandemie den Betrieb nicht mehr wirtschaftlich führen kann“, nennt Stadtsprecherin Annette Siemer den Grund für die Geschäftsaufgabe. „Die Stadt Gifhorn beabsichtigt diesem Wunsch zu entsprechen, um keine Mietrückstände auflaufen zu lassen. Den Angaben des Pächters zu Folge sind Förderanträge abgelehnt worden“, geht Siemer auf die Hintergründe ein.

Möglicherweise war jedoch nicht nur Corona der Grund für die wirtschaftliche Schieflage in dem kleinen Imbiss im Cardenap: Gäste fanden immer seltener den Weg in den Nicolaihof-Imbiss im Norden der Stadt. In der Zwischenzeit hatte nämlich auch Schütte- und City-Gemeinschafts-Chef Chef Udo von Ey einen eigenen Burger-Laden in seinem neuen Parkhaus eröffnet. Vor wenigen Tagen kam dann noch das Burger-Restaurant von Werner Beilke in der Sandmühle dazu.

Die Frage nach der Höhe der Umbaukosten – die 63 Quadratmeter große Ladenfläche eines ehemaligen Fisch-Geschäftes musste vor dem Imbiss-Einzug umfassend saniert werden – beantwortet Stadtsprecherin Annette Siemer auf AZ-Anfrage nicht. Es waren laut Beschluss-Vorlagen im Stadtrat jedoch 85 000 Euro, die den Steuerzahler der Laden-Umbau gekostet hat. Sämtliche Einbauten wie Spülen, Herde oder Tresen seien vom Pächter beschafft und finanziert worden, versichert Siemer. Die Stadt Gifhorn habe seinerzeit lediglich die notwendigen Maßnahmen zur Vermietbarkeit des Objektes finanziert – wie zum Beispiel Estrich und auch Elektrounterverteilung.

„Die Räumlichkeiten sind zum Betrieb eines Imbisses hergerichtet worden. Die Stadt geht davon aus, dass sich dort auch wieder ein gastronomischer Betrieb ansiedeln wird, der die Anschlussleitungen für die Küchentechnik und die Lüftungsanlage ebenfalls vollumfänglich benötigt“, ist Siemer optimistisch, dass der Leerstand nur von kurzer Dauer ist.

„Es wird ein Ausschreibungsverfahren geben“

„Es wird ein Ausschreibungsverfahren geben. Und es gibt bereits erste Anfragen von Interessenten“, ist die Sprecherin der Stadt offenbar überzeugt davon, dass die 85 000 Euro aus der Gifhorns Stadtkasse nicht umsonst investiert worden sind.

Der Galloway-Hof hat mehr als 90 Galloway-Rinder, die im Nordkreis in der Landschaftspflege eingesetzt werden. Mit Galloway-Bratwurst und -Burger ist der Betrieb seit Jahren mit einem Verkaufswagen auf dem Wochenmarkt vertreten. Auch beim Weihnachtsmarkt war das Unternehmen bereits mit einem Stand an der Eisbahn dabei. Dabei sei die Idee der dauerhaften Einrichtung entstanden, hatte sich Martin Ohlendorf von der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft (WiSta) bei der Imbiss-Eröffnung Anfang 2019 gefreut. Seine Freude war jedoch nur von kurzer Dauer.

Von Uwe Stadtlich