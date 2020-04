Gifhorn: Ostermarsch und Friedensfest fallen aus

Gifhorn

Das Ereignis ist 75 Jahre her: Mit dem Einmarsch von US-Truppen endete am 11. April 1945 die Nazi-Herrschaft in Gifhorn. Auch daran wollte das Aktionsbündnis Bunt statt Braun beim Ostermarsch 2020 erinnern. Nun musste die Veranstaltung abgesagt werden.

Ein Blick in die Geschichte

„Klimaschutz statt Aufrüstung – für eine vielfältige und gewaltfreie Gesellschaft“ sollte das Motto der Aktion lauten. Außerdem wollte das Bündnis am Karsamstag in Redebeiträgen und auf Schautafeln daran erinnern, dass die US-Armee am 11. April vor 75 Jahren Gifhorn erreichte. Am 10. April hatten NSDAP-Parteidienststellen Akten auf dem Hof des damaligen Gifhorner Rathauses verbrannt und in der ehemaligen Hauptstraße, dem heutigen Steinweg, noch schnell die Schilder „Hitlerstraße“ abgenommen. Die US-amerikanischen Offiziere ordneten einen Tag später die Abgabe von Waffen, nächtliche Ausgangssperren und die Freilassung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern an.

Mehr Geld für Gesundheits- und Sozialbereich

„Leider hat das Vorona-Virus unsere Vorbereitungen zur Erinnerungsarbeit, für den Ostermarsch und das Friedensfest gestoppt“, bedauerte Jörg Prilop, einer der Organisatoren vom Bündnis Bunt statt Braun. Gerade in der aktuellen Krise zeige sich die Notwendigkeit einer weltweiten friedens- und abrüstungspolitischen Wende, so habe UN-Generalsekretär Guterres zu einem globalen Waffenstillstand aufgerufen. Weniger Mittel für Rüstung, Kriege und bewaffnete Konflikte könnten finanziellen Raum für Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich und für eine konsequente Klimapolitik schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Gifhorner Bündnisses zum Karsamstag 2020.

Nur ein Transparent am Ceka-Brunnen möglich

Der Gifhorner Ostermarsch für Frieden und Abrüstung sollte auch in diesem Jahr nach einer Kundgebung auf dem Schillerplatz durch die Fußgängerzone führen. Nun werde leider nur das für diesen Zweck angefertigte Transparent der Gifhorner Friedensbewegung in der Nähe des Ceka-Brunnens platziert, teilt Bunt statt Braun mit.

