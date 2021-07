Gifhorn

Der Gifhorner Martin Vollrath ist auf Vorschlag des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Vollrath, der Studiendirektor am Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen ist, wurde besonders für sein Engagement im Wettbewerb „Jugend debattiert“ geehrt. Landrat Dr. Andreas Ebel übergab ihm am Donnerstag das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

„Zuhause wurde mir vorgelebt, etwas für andere zu tun, ohne sich selbst zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen“, sagte der Geehrte. An diesem Vorbild seiner Eltern habe er sich ein Beispiel genommen. Und so habe er den Unterricht in Deutsch und Englisch oft nur als Mittel zum Zweck gesehen, ihm sei es als Lehrer immer mehr um eine „ganzheitliche Menschenbildung, um die Vermittlung von Werten und um die Persönlichkeitsbildung“ seiner Schüler gegangen.

Vollrath ist seit 2002 Jugend-debattiert-Beauftragter

Dazu gehörten für ihn auch die Rhetorik, eine angemessene Wortwahl in Debatten und das Auseinandersetzen mit Argumenten. All diese Facetten verbindet der Wettbewerb „Jugend debattiert“, den es ohne Vollrath wohl nicht geben würde. Seit 2002 ist der Gifhorner ununterbrochen Beauftragter des Niedersächsischen Kultusministeriums für den bundesweiten Wettbewerb und somit verantwortlich für Planung, Organisation und Durchführung des Landeswettbewerbs in Niedersachsen.

Vollrath hat „Jugend debattiert“ in Niedersachsen aufgebaut. Der inzwischen erreichte Umfang und die entstandene Vernetzung unter den Schulen seien einzig Martin Vollraths Verdienst, lobte Landrat Dr. Andreas Ebel. Der Landeswettbewerb besteht aus zwei Qualifikationsrunden und einem Finale in zwei Altersgruppen mit insgesamt 56 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 56 Juroren. Dem Landeswettbewerb gehen 14 Regional-und 99 Schulwettbewerbe voraus.

„Martin Vollrath führt das ihm anvertraute Amt mit Engagement, Umsicht und größter Zuverlässigkeit aus“, erklärte der Landrat. „Seine Beständigkeit, Sorgfalt und Verlässlichkeit genießen große Wertschätzung.“ Der Geehrte zudem habe die Gabe, Menschen für seine Ideen zu begeistern, so Dr. Ebel weiter.

Als Landesbeauftragter hat Vollrath zahlreiche Aufgaben

Als Landesbeauftragter verwaltet Martin Vollrath zudem das Schulnetz von „Jugend debattiert“ in Niedersachsen. Er wirbt für die Teilnahme am Wettbewerb, berät interessierte Schulen, nimmt die Anmeldungen entgegen und trägt Sorge für die zum Programm gehörende Lehrerfortbildung. Er steuert die Koordination in den Regionalverbünden, veranstaltet jährlich eine Landeskonferenz und nimmt an der jährlichen Länderkonferenz teil, in der die Beauftragten der Bundesländer zusammenkommen. In diesem Kreis zählt er zu den beiden Dienstältesten. Außerdem hat Vollrath am Sibylla-Merian-Gymnasium mehrere Projekte zur Vermeidung von Plastikmüll initiiert.

„Was tust du eigentlich für andere?“, zitierte Martin Vollrath die laut dem US-amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King drängendste Frage des Lebens. Dieses zu tun, sei in jedem menschlichen Miteinander möglich, so der Geehrte. Und er habe einen Beruf ergriffen, „der viele Handlungsfelder bietet, etwas für andere zu tun“.

Von Christian Albroscheit