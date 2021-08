Gifhorn

Das Bundesverdienstkreuz für eine CDU-Politikerin, die sich über Jahre für ihre Heimat und für Europa stark gemacht hat: Ewa Klamt (71) erhielt diese hohe Auszeichnung am Donnerstagnachmittag im Gifhorner Rittersaal durch Landrat Dr. Andreas Ebel. Prominentester Gratulant war Niedersachsens Ex-Ministerpräsident David McAllister.

„Dir hat es Spaß gemacht, die politischen Weichen in Stadt und Kreis zu stellen“, erinnerte Ebel an die 25-jährige Arbeit von Klamt in der Kommunalpolitik. Klamt, die sich seit 1995 im Landesverband der CDU eingebracht habe, sei für die CDU von 1991 bis 1999 im Gifhorner Rat vertreten gewesen und habe dort als erste Frau die Position der stellvertretenden Bürgermeisterin übernommen. „Damit hast du Geschichte geschrieben“, stellte Ebel fest.

Politik auf Kreis-, Bundes- und EU-Ebene

Engagiert habe sich Klamt zudem in der Kreispolitik, blickte Ebel auf die Zeit der gebürtigen Straubingerin als Kreistagsabgeordnete (1996 bis 2006) zurück. Daneben war Klamt auch in der überregionalen Politik tätig. So saß sie von 1999 bis 2009 im Europäischen Parlament und war von 2010 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. „Du hast dich dabei immer für unsere Region stark gemacht“, bedankte sich der Landrat bei seiner Parteikollegin.

Für Ewa Klamt hätte dabei immer die Hilfe und Unterstützung von Menschen klar im Vordergrund gestanden, verwies Ebel insbesondere auf ihren Einsatz für die Hospizarbeit Gifhorn. Dem Verein habe sie von 2014 bis 2018 als Vorsitzende geführt. Dabei habe sie die Wahrnehmung der Hospizarbeit in der Öffentlichkeit, das Schulungs- und Sterbebegleitungsangebot sowie das Spendenaufkommen gesteigert. Der Bau des Gifhorner Hospizhauses sei somit auch ein Verdienst von Ewa Klamt.

„Du bist ein herzensguter und fröhlicher Mensch“

„Du bist ein herzensguter und fröhlicher Mensch“, beschrieb David McAllister – er gehörte zu den vielen Gratulanten – den Charakter der 71-Jährigen. „Es hat die absolut Richtige getroffen“, würdigte der frühere Landesvater das Engagement von Klamt. „Und du hast dir in zehn Jahren als EU-Abgeordnete einen Namen als ausgewiesene Expertin für europäische Innenpolitik gemacht“, bescheinigte McAllister der Gifhornerin Kompetenz und Fachwissen.

Ewa Klamt bedankte sich für die hohe Auszeichnung und einen „ganz besonderen Tag“. „Ich nehme diese Ehrung stellvertretend für alle Menschen entgegen, die ehrenamtliche Arbeit leisten“, so die 71-Jährige. Sie erinnerte dabei an die vielen Helferinnen und Helfer, die aktuell die Opfer der Flutkatastrophe unterstützten. Ein besonders positives Beispiel sei dabei der spontane Einsatz von syrischen Flüchtlingen. „Ihnen wurde in Deutschland geholfen, jetzt wollen sie Hilfe zurückgeben“, so Klamt in ihrem Schlusswort.

Von Uwe Stadtlich