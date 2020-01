Bündnis gegen Massentierhaltung informiert in Gifhorn

Gifhorn

Im September hat sich in der Kreisstadt das „Bündnis gegen Massentierhaltung/pro Grundwasser- und Naturschutz“ gegründet, als Reaktion auf Pläne, bei Wittingen Hähnchenmastanlagen zu errichten respektive zu erweitern – kommenden Samstag Vormittag will es in der Gifhorner Innenstadt mit einem Infostand Präsenz zeigen, „aufklären und die Menschen für das Thema sensibilisieren“.

Aktivisten warten auf Antworten

Das erklärt Uschi Schüller aus Knesebeck, neben Jens Meyer und Henrik Werner eine von drei Sprechern des Bündnisses. Was die Entwicklung in Darrigsdorf und Ohrdorf betreffe, so warte man immer noch auf Antworten: „Wir waren in der Stadt Wittingen bei allen Sitzungen dabei, in denen es um das Thema ging“, so Schüller – seitdem habe man nichts mehr gehört, Entscheidungen habe es nicht gegeben.

Massentierhaltung nicht nur im Nordkreis

„ Massentierhaltung hört aber nicht im Nordkreis auf“, betont Schüller. Es gebe die Befürchtung, dass auch andernorts Anträge auf Mastanlagen gestellt würden. Viele hätten sich dem Bündnis bereits angeschlossen, sogar einige Landwirte, auch Gifhorner, Mitglieder vom BUND, Nabu, FridaysForFuture, von den Grünen und „viele engagierte Privatpersonen“. Seit September habe man telefonisch Kontakt gehalten, sich getroffen, Schilder hergestellt.

So wird informiert

Die sollen am Samstag ab 10 Uhr am Ceka-Brunnen ebenso zum Einsatz kommen wie Bilder und adressierte Postkarten zum Thema Massentierhaltung, die von den Aktivisten verteilt und von den Empfängern an den Wittinger Stadtrat geschickt werden sollen. „In der Fuzo sind dann viele Menschen. Die möchten wir informieren und mit ihnen diskutieren über Probleme der Massentierhaltung wie Emissionen, Grundwasser, Klima, Tierschutz und Tierrechte oder antibiotikaresistente Keime“, sagt Schüller. Letztendlich müsse jeder selbst entscheiden, was er einkaufe: „Wir möchten dazu beitragen, dass einiges besser wird.“

„Massentierfabriken sind der falsche Weg“

Gezeigt werden in einer Art „ Mahnwache“ am Samstag zudem auf Schildern Bildmotive aus der Massentierhaltung, „die einen Blick hinter die Mauern der Nutztierindustrie ermöglichen“, wie es in einer Pressemitteilung des Bündnis heißt. „All das soll die Mitglieder des Stadtrats Wittingen, aber auch alle anderen Entscheider im Landkreis, davon überzeugen, dass Massentierfabriken der absolut falsche Weg sind.“

Von Jörg Rohlfs