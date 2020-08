Gifhorn

Es war eine Premiere und für die Veranstalter auch ein Wagnis: Gifhorn erlebte am Freitagabend ein Rock-Konzert im Corona-Modus. Die Brand Brenner zeigte wie’s geht. Fast 200 Fans waren bei der Veranstaltung mit dabei. Die Temperaturen waren tropisch, die Musik heiß.

„Ich habe gemerkt, dass alle Bandmitglieder unbedingt wieder einmal live vor Publikum spielen wollten und auch unsere Fans haben darauf gewartet – wir hatten einfach Bock aufeinander“, erklärte Kultbahnhof-Chef Volker Schlag. Er gehört zu Brenner und hatte das Konzert seit Wochen akribisch vorbereitet, denn strenge Hygiene-Auflagen mussten eingehalten werden.

Anzeige

Erstmals wieder ein Konzert auf die Beine gestellt

„Wir freuen uns, dass wir erstmals seit März wieder ein Konzert auf die Beine gestellt haben“, begrüßte Mitorganisatorin Isabel Eichstädt vor dem Brenner-Auftritt das Publikum – und erläuterte die Corona-Spielregeln. Mund- und Nasenschutz auf, wenn der zugewiesenen Platz an den Zehner-Tischen verlassen wird und es zum Getränkeholen geht, beim Anstehen den Sicherheitsabstand wahren und nicht Mitsingen: Eichstädt bat die Rock-Fans darum, diese Vorgaben unbedingt einzuhalten und wies auch noch einmal auf Info-Zettel hin, die das Kultbahnhof-Team auf jeden Tisch geklebt hatte. „Nur wenn’s klappt, werden wir hier auch weiterhin Konzerte für euch anbieten können“, mahnte sie die Einhaltung der Regeln an.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Für den Auftritt mehrere Stunden geprobt

Angekündigt war der Brenner-Auftritt für 20 Uhr, doch Schlag & Co. ließen sich Zeit: Um 20.35 Uhr legte die Band dann jedoch kräftig los und hatte mit „Alles was ich will“ gleich einen Song zum Auftakt präsentiert, der für tolle Stimmung sorgte. „Mit den Proben haben wir schon am Donnerstag begonnen – sechs Stunden haben wir da gemuckt und trotz längerer Spielpause sofort wieder zueinander gefunden“, berichtete Schlag.

Einen TV-Auftritt gab’s für Brenner vor drei Wochen im ZDF-Fernsehgarten, zum Jahreswechsel standen die fünf Musiker sogar auf der riesigen Bühne am Brandenburger Tor und gestalteten die große Silvestershow mit. „Das war einfach gigantisch – bei einer Einschaltquote von 12,5 Millionen Zuschauern“, weiß Schlag.

Live und dicht dran am Publikum

Live und dicht dran am Publikum: Darauf hatten sich Brenner riesig gefreut – und gaben in Gifhorn dann auch richtig Gas. Richtung Alaska, Die Jungs sind in der Stadt, Hauptgewinn, Wo du herkommst oder Noch lange nicht alles: Beim Kultbahnhof-Open-Air gab’s alle Songs des aktuellen Tour-Programms zu hören – und selbstverständlich eine lange Zugabe obendrauf. Für den guten Ton und das richtige Licht sorgte das Brenner-Technik-Team, das ab sofort vom Gifhorner Philipp Simon unterstützt wird.

Sitzen statt vor der Bühne stehen: Beim Brenner-Rockkonzert am Freitagabend in Gifhorn galten Corona-Spielregeln. Quelle: Lea Rebuschat

„Wir sind inzwischen im Studio und spielen unser neues Album ein“, verriet Kultbahnhof-Chef und Brenner-Rocker Volker Schlag. Zwei neue Produzenten stünden dabei an der Seite der Band. Auch ein Videodreh werde vorbereitet. „Das Album soll 2021 erscheinen“, so Schlag, der darauf hofft, dass Brenner im kommenden Jahr auch wieder touren kann. „Das klappt jedoch nur, wenn sich alle zusammenreißen und die Hygiene- und Abstandsregeln beachten“, ruft Schlag zum Mitmachen auf.

Von Uwe Stadtlich