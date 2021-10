Gifhorn

Runden drehen, um anderen Menschen zu helfen: Bereits zum zwölften Mal fand am Dienstag der Sponsorenlauf der Gifhorner Dietrich-Bonhoeffer-Realschule (DBRS) statt. Bei Dauerregen gingen die Schülerinnen und Schüler auf die Strecke. Es steht bereits fest, wer von dem erlaufenen Geld profitiert.

„Das Wetter war saumäßig – ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon einmal solche schlechten Bedingungen bei unserem Lauf gehabt haben“, sagt Andreas Hackel, Fachbereichsleiter für Sport an der DBRS. Trotzdem seien bei der Traditionsveranstaltung knapp 300 Schülerinnen und Schüler an den Start gegangen. Gelaufen wurde eine 1,3-Kilometer-Strecke am Gifhorner Waldsee.

Elf Klassen am Start

„Elf Klassen waren mit dabei – die Corona-Regeln machten es notwendig, dass die Jahrgangsstufen acht bis zehn getrennt voneinander auf die Strecke geschickt werden mussten“, so Hackel. Bei dem diesjährigen Wettkampf habe es erstmals auch keine Schüler-Helferinnen und Schüler-Helfer gegeben. „Ich wurde bei der Ausrichtung vom gesamten Kollegium unserer Schule prima unterstützt“, bedankt sich der Sport-Fachbereichsleiter. Ein dickes Lob gibt’s zudem von Rektorin Monika Niemann: „Obwohl es schüttete, haben alle Schülerinnen und Schüler durchgehalten.“ Ein ehrenamtliches Rettungsdienst-Team war vor Ort, wurde jedoch nicht benötigt.

„Bei den Jungen schafften die stärksten Läufer sechs Runden, die besten Mädchen brachten es auf fünf Runden“, ist Andreas Hackel zufrieden. Zum Erfolg des Sponsorenlaufes hätten jedoch alle Schülerinnen und Schüler beigetragen. „Möglich gemacht wurde der Erfolg erst durch Spenden von Eltern und Angehörigen sowie der finanziellen Unterstützung aus Gifhorns Geschäftswelt“, weiß Hackel.

Die Jüngeren laufen auf dem Schulgelände

Noch in dieser Woche würde sich auch die Außenstelle der DBRS am Koppelweg an dem sportlichen Event beteiligen. Die 200 Fünft- und Sechstklässler gehen jedoch nicht am Waldsee an den Start. Sie drehen ihre Runden auf dem Schulgelände – dann hoffentlich bei besserem Wetter.

Die Schülervertretung der DBRS hat bereits festgelegt, welche Institution von dem Lauf profitiert. „Die Hälfte der erlaufenen Spendensumme geht an Gifhorns Kinderschutzbund“, erklärt Andreas Hackel. 2018 gingen die Einnahmen auch schon einmal an den Kinderschutzbund. Mehr als 2000 Euro kamen damals zusammen und wurden für den Kauf eines Spielgerätes genutzt.

Auch 2022 wird’s wieder einen DBRS-Sponsorenlauf geben. „Erneut im Herbst – vier bis fünf Wochen nach Ende der Sommerferien“, so Hackel.

Von Uwe Stadtlich