Gifhorn: Bislang wurde Impfstoff weggeworfen – Jetzt gibt es eine neue Regelung vom Land

Gifhorn

Niedersachsen bekommt zu wenig Impfdosen pro Woche, Lieferzusagen gibt es nur für den Februar, zusätzliche Lieferungen sind für das erste Quartal bisher nicht absehbar – alles Aussagen von Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Und trotzdem wurden Impfdosen „verworfen“, wie es offiziell heißt. Weggeworfen, wie man umgangssprachlich sagen könnte. Das galt bis Mittwoch auch für den Landkreis Gifhorn, nun gibt es eine neue Regelung.

Dr. Carsten Gieseking, Sprecher der Hausärzte im Landkreis, machte die AZ darauf aufmerksam. Er habe es aus einer zuverlässigen Quelle erfahren, wie er berichtete. „Der Impfstoff wird in Gebinden angeliefert, aus denen erfahrene Leute bis zu sechs Impfdosen herausbekommen“, schildert Gieseking. „Wenn in einem Altenheim 32 Personen geimpft werden, bleibt also etwas über.“ Dieser Rest werde verworfen.

Dr. Carsten Gieseking würde wenigstens die erste Dosis nehmen

Für ihn ein Skandal. „Ich als Impfwilliger würde doch wenigstens die erste Dosis nehmen, selbst wenn ich keine Garantie bekäme, dass ich im erforderlichen Zeitabstand die zweite Dosis bekäme“, sagt er von sich selber. „Dann hätte ich zumindest einen gewissen Schutz.“ Er fordert eine pragmatische statt einer bürokratischen Regelung.

Auf AZ-Nachfrage erklärt Landrat Dr. Andreas Ebel, dass Restmengen der Erstimpfungen im Landkreis durchaus bereits an andere Personen verimpft wurden, die der Gruppe mit höchster Priorität angehören. „Zum Beispiel Mitarbeitende des Rettungsdienstes.“ Für Restmengen aus der Zweitimpfung galt das bislang nicht, nun hat das Land über eine neue Regelung informiert.

Für jede Erstimpfung soll verlässlich der Impfstoff für die Zweitimpfung vorhanden sein

Ebel schildert das Prozedere: Das Land legt bei jeder Impfstofflieferung die identische Menge an Impfstoff für die erforderliche Zweitimpfung zurück. Diese für die zweite Impfung zurückgehaltene Menge wird dann zeitlich versetzt an das Impfzentrum ausgeliefert, um sie genau 21 Tage nach der Erstimpfung zu verabreichen. „Allerdings kann es vorkommen, dass eine Zweitimpfung zum Beispiel auf Grund einer Erkrankung nicht durchgeführt werden kann.“ Bislang habe das Land auf Anfrage des Landkreises keine Möglichkeit gesehen, den nicht verbrauchten Impfstoff für die Zweitimpfung für zusätzliche Erstimpfungen zu nutzen. Doch nun gilt: „Ab sofort müssen die mobilen Impfteams und Impfzentren überschüssige Impfdosen, die für Zweitimpfungen vorgesehen waren, auch für Erstimpfungen nutzen“, so Ebel. Die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass nach 21 Tagen auch eine zweite Impfdosis vorhanden ist, liege aber beim jeweiligen Landkreis. „Wie in den Impfzentren für die Sicherstellung der Zweitimpfung gesorgt werden soll, hat das Land leider nicht erklärt.“ Gegebenenfalls könne die Zweitimpfung dann nicht exakt nach 21 Tagen erfolgen, sondern im Zeitrahmen zwischen 21 und 28 Tagen.

Wer nach der Erstimpfung an Corona erkrankt, darf erst sechs Monate später die Zweitimpfung erhalten

Zudem regele das Land, dass eine Person, die nach der Erstimpfung an Corona erkrankt, erst sechs Monate nach der Erkrankung die Zweitimpfung erhalten darf. „Bei der Priorisierung, welche Personengruppen geimpft werden, hält sich der Landkreis Gifhorn nach wie vor strikt an die Impfverordnung“, betont der Landrat.

Von Christina Rudert