Gifhorn

Würde es einen Preis für ein tolles Outfit geben, hätte Gifhorns Katzenberg-Kreisel ihn verdient: Das Umfeld des Zwei-Millionen-Euro-Projekts wird seit Anfang März von Garten- und Landschaftsbauern gestaltet. Die Arbeiten befinden sich auf der Zielgerade. Spätestens in 14 Tagen soll alles erledigt sein.

Gebaut wurde Gifhorns größter Kreisverkehr – er macht den Einmündungsbereich Lehmweg, Calberlaher Damm, Bergstraße sicherer – im Zeitraum von Oktober 2019 bis Dezember 2020. „Wir haben die Straßenbauarbeiten früher als geplant beendet“, ist städtischer Bauamtsleiter Joachim Keuch zufrieden darüber, dass mit der Umfeld-Gestaltung mit Beginn des Frühjahrs losgelegt werden konnte.

Dünencharakter des Katzenberges aufnehmen

In den letzten acht Wochen ist rund um den Katzenberg-Kreisel viel passiert. „In der Kreiselmitte wurde unter anderem eine Mauer aus Sandsteinborden aufgeschichtet“, berichtet Keuch. „Da haben wir nachhaltig gedacht, denn das Material war noch aus einer anderen Baumaßnahme vorhanden“, so der Ingenieur. Bei der Bepflanzung und Gestaltung des Gesamtareals sei es darum gegangen, den Dünencharakter des Katzenberges aufzunehmen.

Solitäre wie Kiefern, Birke und auch Felsenbirne wurden gepflanzt, aber auch Sträucher wie Wildrose, Schlehe oder Sanddorn sowie Hainbuchen-Hecken kamen in die Erde. An anderen Stellen prägen auch trockenresistente Gräser das Gesamtbild. „Natürlich müssen diese Pflanzen in der ersten Zeit vernünftig gewässert werden, damit sie anwachsen – später sind sie jedoch relativ pflegeleicht“, weiß der Fachbereichsleiter. Insgesamt wurden 50 Solitär-Pflanzen, 1163 Sträucher, 2000 Heckenpflanzen, 300 Lavendel und 1076 Gräser gesetzt. Für das kommende Jahr wurden bereits 600 Zwiebeln für Frühblüher in den Boden gesteckt.

Schmuckes Projekt: Der Gifhorner Katzenberg-Kreisel wird seit Dezember 2020 genutzt - bis Himmelfahrt sind dann auch die Restarbeiten im Umfeld abgeschlossen. Quelle: Sebastian Preuß

An der Einmündung zum Lehmweg, entlang des Calberlaher Damms und auch an der Einmündung zum Dannenbütteler Weg wurde der Böschungsfuß komplett neu gestaltet. „Alte und marode Holzpalisaden sind durch graue Betonwinkel und Gabionenwände ersetzt worden“, erläutert Keuch. Mit kleinen Feldsteinen seien die „Steingefängnisse“ inzwischen komplett befüllt worden und lockerten das Erscheinungsbild entlang der Fahrbahn und des kombinierten Fuß- und Radweges auf. „Bis Himmelfahrt sind die Restarbeiten abgeschlossen.“

Schriftzung aus Cortenstahl

Als i-Tüpfelchen wird dann noch an Betonmauern in Höhe des Calberlaher Damms/Abfahrt Dannenbütteler Weg ein Metallschriftzug „Katzenberg“ angebracht. Er soll auch auswärtigen Gästen die Bedeutung der „grünen Lunge“ mitten in Gifhorns Stadtgebiet deutlich machen. Die großen Buchstaben würden aus einem haltbaren Cortenstahl hergestellt, so der Fachbereichsleiter.

Keuch, der allen beteiligten Fachfirmen ein dickes Lob zollt, ist auch froh darüber, dass es bei den Gestaltungsmaßnahmen keine Probleme und zusätzliche Kosten gegeben hat. „Der Finanzrahmen von 186 000 Euro wurde gehalten – da haben wir eine Punktlandung hingelegt“, sagt der Bauingenieur.

Dem Treiben im Kreisel zusehen und dabei ein wenig verschnaufen: Dafür hat die Stadt Sitzbänke an der Litfaßsäule unweit der Zufahrt zum Lehmweg – dort sind auch zwei Parkflächen entstanden – aufgestellt. Weiter Holzsitzflächen gibt es zudem im Bereich der VLG-Haltestelle am Calberlaher Damm. „Sie wurden insbesondere für die dort auf Busse wartenden Schülerinnen und Schüler auf die Gabionen montiert“, so Keuch.

Von Uwe Stadtlich