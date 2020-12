Gifhorn: Betrunkener Radfahrer prallt gegen stehenden Transporter

Gifhorn

Ein alkoholisierter Radfahrer ist am Dienstag voriger Woche im Fischerweg in Gifhorn mit einem weißen VW-Transporter der Diakonie zusammengestoßen und ist dann einfach abgehauen. Wie die Polizei berichtet, wollte der 35-jährige Fahrer des Transporters am 25. November gegen 11.50 Uhr rückwärts auf ein Grundstück im Fischerweg einparken. Er sah rechtzeitig den von links kommenden Radfahrer, der sich in Schlangenlinien näherte. Der Transporter blieb stehen, aber der bislang unbekannte Radfahrer schaffte es nicht, das Hindernis zu umrunden, er prallte gegen die Fahrzeugfront. Der Mann stürzte, rappelte sich wieder auf und fuhr weiter. Die Polizei beschreibt ihn und sein Fahrrad: Es handelt sich um ein rotes oder rosafarbenes Damenrad mit zwei Mittelstangen, die Fahrradgabel war unten ebenfalls rot beziehungsweise rosa, oben schwarz. Kettenschutz sowie Reifen waren schwarz, das Rad hatte zwei Bremshebel vorn. Der Radfahrer war etwa 1,85 Meter groß, etwas korpulent und hatte eine hochdeutsche Aussprache. Er trug schwarze Sneaker mit weißer Sohle und zwei Streifen, eine blaue Jeans, schwarze Handschuhe, eine längere schwarze Winterjacke, die bis zu den Oberschenkeln reichte, und hatte eine rote Sektflasche in der linken Hand. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. (0 53 71) 98 00 an die Polizei zu wenden.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion