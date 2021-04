Gifhorn: Beschäftigte des Klinikums demonstrieren für bedarfsgerechte Personalausstattung

Gifhorn

Am Helios Klinikum Gifhorn versammelten sich am Montag zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um fünf vor Zwölf zu einer Aktion der Gewerkschaft ver.di vor dem Haupteingang der Klinik. Anlass war die zeitgleich stattfindende Bundestagsanhörung zum Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung. Mit der Aktion wollten die Beteiligten zeigen, dass es nicht nur auf ihren Uhren, sondern im Gesundheitswesen „fünf vor Zwölf“ ist.

„Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen kann“, sagte Jan Seiler, ver.di-Vertrauensmann am Klinikum in Gifhorn. „Die Menschen können nicht so versorgt werden, wie es sein müsste. Die Kolleginnen und Kollegen gehen unzufrieden nach Hause. Etliche reduzieren ihre Arbeitszeit oder flüchten aus dem Beruf, weil sie es nicht mehr aushalten. Sie brauchen dringend die verbindliche Perspektive, dass sich die Bedingungen verbessern.“ Andernfalls sei zu befürchten, dass die Flucht aus der Pflege nach der Pandemie noch zunimmt.

Bis auf viele Versprechungen kommt in den Kliniken nichts an

Um das zu verhindern, brauche es dringend Personalvorgaben, die sich am Pflegebedarf orientieren. Das Vorhaben dürfe nicht mit Verweis auf ein noch zu entwickelndes Verfahren zur Personalbemessung auf die lange Bank geschoben werden. „Die bestehenden Personaluntergrenzen sind völlig unzureichend und garantieren keine gute Versorgung“, erklärte Jan Seiler. „Deshalb brauchen wir die PPR 2.0 – jetzt!“ Über die ursprüngliche PPR (Pflegepersonal-Regelung) von 1992 sollte die notwendige Anzahl von Pflegekräften in Krankenhäusern ermittelt werden. Sie wurde 1997 gestrichen, unter anderem wegen ihres hohen Erfassungsaufwandes.

Bundesweit protestierten Krankenhausbeschäftigte am Montag für bedarfsgerechte Personalvorgaben. Die Beschäftigten der Kliniken kritisieren, dass im aktuellen Entwurf erneut keine bedarfsgerechte Personalbemessung auf den Weg gebracht wird. „Die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern sind am Ende ihrer Kräfte, und das nicht erst seit der Corona-Pandemie“, betonte ver.di-Sprecher Marcel Richter. „Schon seit Jahren machen wir darauf aufmerksam, dass an allen Ecken und Enden Personal fehlt. Doch bis auf viele Versprechungen kommt in den Kliniken nichts an.“ Dabei habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) immer wieder zugesagt, für Entlastung zu sorgen.

Die Geduld der Pflegekräfte ist längst aufgebraucht

Im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege wurden die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutschen Pflegerat und ver.di damit beauftragt, ein Instrument zur Personalbemessung zu erarbeiten. Seit über einem Jahr liegt dieses vor, die PPR 2.0. Doch passiert ist damit nichts, so die Kritik der Pflegekräfte. „Die Geduld der Pflegekräfte ist längst aufgebraucht. Sie haben es satt, sich immer wieder vertrösten zu lassen“, betonte Marcel Richter.

Von unserer Redaktion