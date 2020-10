Gifhorn

Der Berufeparcours an der Gifhorner Fritz-Reuter-Realschule hielt für die Schülerinnen und Schüler so manche Überraschung bereit – etwa dass die Bundeswehr auch Ärzte und Tiermediziner ausbildet. An zwölf Ständen gewann die Neunt- und Zehntklässler Einblicke in Unternehmen aus der Region und verschiedene Ausbildungsberufe.

„Es ist spannend, so viele verschiedene Berufe kennenzulernen“, sagten die Neuntklässlerinnen Gesa und Celine. Sie wussten schon ziemlich genau, was sie einmal werden wollen, nämlich Architektin und Tiermedizinische Fachangestellte. Das zweiteres auch bei der Bundeswehr möglich ist, überraschte sie dann aber doch. „Es gibt viele Möglichkeiten“, sagte Celine.

Anzeige

Die Berufsorientierung ist eine wichtige Säule an der Fritz-Reuter-Realschule

Neben der Bundeswehr waren auch Polizei und Zoll, die Dachdeckerinnung, die LSW und die Stadtwerke Wolfsburg, Commerzbank, New Yorker, das Wolfsburger Courtyard by Marriott Hotel und andere vertreten. „Wir wollen auch zeigen, wie vielfältig die Region ist“, sagte Ute Trippensee, Berufsorientierungs-Beauftragte der Fritz-Reuter-Realschule. Ein wenig glich der Parcours einem Speed-Dating: In kleinen Gruppen verbrachten die Schüler jeweils 20 Minuten an einem Unternehmensstand und zogen dann weiter. „Normalerweise haben wir eine Mitmach-Börse. Unter Corona-Bedingungen geht das leider nicht“, erklärte Ute Trippensee. Dennoch sollten die Schüler die Möglichkeit bekommen, Kontakt zu den Unternehmen herzustellen. „Die Berufsorientierung ist eine wichtige Säule an unserer Schule“, sagte Ute Trippensee.

Bildergalerie vom Berufeparcours

Zur Galerie An zwölf Ständen lernten die Neunt- und Zehntklässler der Gifhorner Fritz-Reuter-Realschule Unternehmen und Ausbildungsberufe kennen. Der Berufeparcours hielt auch die ein oder andere Überraschung bereit.

Organisiert wurde sie schon zum zweiten Mal von der UP-Consulting GmbH. Diese stellte auch ihre neue App vor, mit der die Schüler digital Kontakt zu Unternehmen halten können, und gab den Schülern Tipps für Bewerbung und Bewerbungsgespräch.

Am Zoll-Stand waren die Schüler als Spürnasen gefragt

Ein bisschen Mitmachen konnten die etwa 150 Schüler dann aber doch, etwa am Stand des Hauptzollamts Braunschweig. Thomas Czapla und Nancy Huber stellten gemeinsam mit den Schülern eine Szene nach, nämlich die Rückkehr aus dem Urlaub. An der Grenze sollten die Schüler eine vollgepackte Tasche kontrollieren und feststellen, welche Artikel daraus verzollt werden müssen: nämlich Zigaretten, Alkohol und Schuhe aus Krokodilleder. Dass der Zoll noch viel mehr Aufgaben hat, zum Beispiel das Verfolgen von Schwarzarbeit, erfuhren die Schüler hinterher im Gespräch. „Der ein oder andere hat sich schon für den Beruf interessiert“, stellte Thomas Czapla fest.

„In der neunten Klasse weiß man noch nicht unbedingt, was man beruflich machen will“, sagte Anja Hirsch, Personalmanagerin für LSW und Stadtwerke Wolfsburg. Deshalb versuche sie, den Schülern bei der Berufsfindung Hilfestellungen zu geben. „Sie sollen machen, woran sie Spaß haben. Dabei wollen wir sie unterstützen“, sagte Hirsch. Und vielleicht landet der ein oder andere Fritz-Reuter-Realschüler dann ja auch bei den Stadtwerken, der LSW oder einem der anderen Unternehmen, die sich beim Berufeparcours präsentierten.

Von Christian Albroscheit