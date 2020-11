Gifhorn

Life Concepts steht als Zentrum für Kinder-, Jugend-, Familien- und Lebenshilfe vielen Menschen mit Rat und Tat zur Seite. Teil des breit gefächerten Angebotes ist Family Im Takt. Die ortsnahe, unkomplizierte, flexible und professionelle Erziehungsberatung besteht seit einem Jahrzehnt.

„Wir waren fleißig“, sagt Diplom-Psychologin Sandra Mielau mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre. 2010 riefen Life Concepts, damals noch unter dem Namen Kinderheimat, die Erziehungsberatungsstelle in der Gifhorner Bergstraße und der Landkreis Gifhorn gemeinsam Family Im Takt ins Leben. Wesentlich war und ist, dass man eine enge Kooperation pflegt statt in Konkurrenzkämpfe zu verfallen. „Wir ergänzen einander wirklich prima. Davon profitieren alle unsere Klienten“, ist sich Mielau mit Grazyna Rottach, Leiterin der Erziehungsberatungsstelle in der Bergstraße, einig.

Junge Mütter schenken ihrem Smartphone mehr Aufmerksamkeit als ihren Kindern

Auffällig sei die Beobachtung, dass beim Nachwuchs öfter und auch früher psychische Probleme auftreten als noch vor zehn Jahren. Auch der Medienkonsum nehme in Familien zu. Junge Mütter etwa schenkten ihrem Smartphone mehr Aufmerksamkeit als ihren Kindern, sagt Mielau. Zugleich sei der Nachwuchs steigendem Leistungsdruck ausgesetzt, ergänzt Bereichsleiterin Renate Wilke-Koch. Die Coronakrise habe viele Probleme weiter verschärft, denn im ersten Lockdown waren – wegen Homeschooling und Home Office – im Grunde alle Familienmitglieder fast rund um die Uhr zuhause, sagt Ellen Kieselbach. Hinzu kamen und kommen Sorgen und Ängste der Eltern um die wirtschaftliche Existenz, „die sich auf die Kinder übertragen“, so Wilke-Koch. Umso mehr seien Familien auf Unterstützung angewiesen. Beratung zu suchen sei kein Zeichen von Schwäche. Es zeuge von Stärke, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, betont Rottach.

Kreisweit an zehn Standorten auf kurzfristige Hilfe spezialisiert

Während die Erziehungsberatungsstelle in der Bergstraße – auch mit ihrer Außenstelle in Wittingen – eher längerfristig Beratungen anbietet, ist Family Im Takt an kreisweit zehn Standorten auf kurzfristige Hilfe spezialisiert. Hier wie dort ist individuelle Beratung der Schlüssel zum Erfolg. Patentlösungen gibt es nicht, dafür sind Menschen und Familien einfach zu unterschiedlich. „Wir arbeiten empathisch“, erklärt Mielau. Menschen verstehen und sie dann Lösungen für ihre Probleme entwickeln lassen: „Die Kraft dazu haben sie meistens selbst. Wir helfen ihnen, sie zu wecken“, weiß Wilke-Koch.

So sind die Mitarbeiter von Life Concepts erreichbar Telefonische Rückfragen zu Family Im Takt können gerichtet werden an Sandra Mielau unter (0 53 71) 81 62 16 oder an Frank Fogge unter (0 53 71) 81 62 23 sowie im Einzelfall an Gesamtleiter Jürgen Scheidt unter (0 53 71) 81 62 11. Terminvereinbarungen sind möglich mit den jeweiligen Ansprechpartnern vor Ort: Ellen Kieselbach (0 53 71-81 62 24) für die Samtgemeinde Isenbüttel, Birgit Hiltner (0 53 71-81 62 28) für die Einheitsgemeinde Sassenburg, Jenny Wendt und Nathalie Süß (0 53 71-81 62 30) für die Samtgemeinde Brome, Heidi Dettmer (0 53 71-81 62 32) für die Samtgemeinde Papenteich, Hartmut Stehn (0 53 71-81 62 26) für die Samtgemeinde Meinersen, Gabriele Pöllet (0 53 71-81 62 39) für die Samtgemeinde Hankensbüttel, Frauke Bickel (0 53 71-81 62 33) für die Samtgemeinde Wesendorf, Helene Börner (0 53 71-81 62 39) für Gifhorn Stadt Migrationshintergrund I, Jenny Wendt (0 53 71-81 62 30) für Gifhorn Stadt Migrationshintergund II sowie Birgit Pilz (0 53 71-81 62 31) und Sandra Mielau (0 53 71-81 62 16) für Gifhorn Stadt Klinikum.

Ein Netzwerk an Partnern vor Ort

Family Im Takt bietet unkomplizierte und direkte Beratung. Diese ist auch ohne Voranmeldung zu den offenen Sprechzeiten an den Standorten möglich. Das Angebot zeichnet sich durch Wohnortnähe, schnelle Unterstützung ohne lange Wartezeiten, alters- und themenübergreifende Beratung sowie Einzel- und Gruppenangebote aus. Machbar sei das nicht zuletzt dank eines Netzwerks an Partnern vor Ort – Kindertagesstätten und Schulen genauso wie Jugendzentren. Gruppenangebote ruhen bei Familiy Im Takt wie auch bei der Erziehungsberatungsstelle in der Bergstraße coronabedingt derzeit. Möglich sind weiterhin Beratungen per Telefon und Webcam sowie im persönlichen Einzelgespräch, so weit es die aktuell geltenden Hygienebestimmungen zulassen.

