Gifhorn

Niemand muss traurig sein, weil er die ersten Tage verpasst hat – auch jetzt lohnt sich das Mitspielen noch: Wie bei einem echten Adventskalender öffnet sich auch beim Online-Kalender von Aller-Zeitung und Hallo Gifhorn Tag für Tag ein Türchen. Und hinter jedem Türchen erscheint ein Preis, den regionale Partner gesponsert haben. Wer mitmacht, landet in der Lostrommel – und ist mit einem bisschen Glück Gewinner. Tag für Tag gibt’s einen neuen Preis und eine neue Chance – bis zum 24. Dezember.

Der Blick auf die Gewinnspielseite www.weihnachten-in-gifhorn.de lohnt sich also. Zu den Preisen gehört zum Beispiel ein 24-teiliger Werkzeugkoffer der Marke Mannesmann, den der Hagebaumarkt Gifhorn spendiert hat. Ein Service-Gutschein im Wert von 50 Euro vom Autohaus Kühl (anrechenbar auf eine Inspektion) sowie zwei Tickets für das Konzert von Popstar „Sasha“ am 12. November 2022 in Wolfsburg, gesponsert von der Veranstaltungsagentur Undercover, gibt es zu gewinnen.

Eine stattliche Weihnachtsgans gehört auch zu den Gewinnen

Und vielleicht ist ja sogar das Weihnachtsessen gerettet, denn eine Gewinnerin oder ein Gewinner wird sich über eine stattliche Weihnachtsgans (ca. 4,5 kg) vom Geflügelhof Hörning aus Höfen freuen können. Oder über einen hochwertigen Weihnachtsbaum vom Spargelhof Kuhls. Auch mehrere Gutscheine verbergen sich hinter den Türchen, nämlich ein 50-Euro-Einkaufsgutschein vom Calberlaher Schuhhaus Salge, ein Gifhorn-Gutschein der City-Gemeinschaft im Wert von 50 Euro sowie ein 50-Euro-Gutschein der Gifhorner Gärtnerei „Grüner Garten“ von Ruth und Katja Müller.

Wann genau sich welcher Preis hinter welchem Türchen verbirgt, wird nicht verraten – ein bisschen Spannung gehört zu einem Adventskalender ja schließlich dazu. Das Mitmachen ist so einfach und unkompliziert wie noch nie: Wem der Preis hinter dem geöffneten Türchen gefällt, der klickt auf „Jetzt gewinnen“, füllt einfach das Kontaktformular aus, sendet es ab und hofft auf ein Quäntchen Glück bei der Auslosung. Wir drücken Ihnen die Daumen!

Unter allen Teilnehmenden wird ein iPad von Apple verlost

Unter allen Teilnehmenden wird am Ende außerdem ein nagelneues iPad von Apple verlost. Also, nicht zögern und am besten täglich mitmachen beim großen Online-Adventskalender von Aller-Zeitung und Hallo Gifhorn auf www.weihnachten-in-gifhorn.de.

Von der AZ-Redaktion