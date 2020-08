Gifhorn

Das Autokino ist in der Stadt – die Aller-Zeitung holt im wahrsten Sinne des Wortes das ganz große Kino nach Gifhorn. Ein Kult, der gerade wegen der Corona-Pandemie sein Revival feiert. In den 1960er und 1970er Jahren gab’s in Deutschland die ersten Autokinos nach US-amerikanischem Vorbild. Dann flaute der Trend ab, nach und nach machten die Autokinos zu. Und jetzt sind sie wieder da.

Seit 1933 gibt es Autokinos , die ersten entstanden in den USA

Das erste Autokino gab es übrigens 1933 in Camden, New Jersey, in den USA. Von wegen Leinwand – eine weiß gestrichene Steinmauer musste als Projektionsfläche herhalten. Und statt Übertragung des Tons per Radio sorgten drei große Lautsprecher dafür, dass im weiten Umkreis alles gut zu verstehen war. Das erste deutsche Autokino folgte dann 1960 in Gravenbruch bei Frankfurt. Die Leinwand mit Ausmaßen von 540 Quadratmetern reicht bei weitem nicht an die Größe derjenigen, die die AZ auf den Conti-Teves-Parkplatz holt, der Film war „Der König und ich“ mit Yul Brunner.

Was Sie wissen müssen Das sind die Filme: Freitag, 4. September, 20.15 Uhr: Grease; Freitag, 4. September, 23.15 Uhr: Lindenberg – Mach dein Ding!; Samstag, 5. September, 20.15 Uhr: Die fantastische Reise des Dr. Dolittle; Samstag, 5. September, 23.15 Uhr: Joker; Sonntag, 6. September, 20.15 Uhr: Zurück in die Zukunft II Das ist die Technik: Die Filme werden auf einer 16 mal 8 Meter großen Leinwand gezeigt. Der Ton wird über ein UKW-Signal ins Autoradio übertragen. Einen entsprechenden Hinweis auf die Frequenz erhalten die Zuschauer beim Einfahren. Ein UKW-fähiges Radio ist notwendig, um einen Ton zu empfangen. Das sind die Tickets: Die Tickets kosten 11,50 Euro pro Erwachsenem, 8 Euro ermäßigt, zuzüglich Vorverkaufsgebühren und sind bei der AZ-Konzertkasse am Steinweg 73 erhältlich – Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 12.30 Uhr – sowie bei Famila am Info-Tresen – Montag bis Samstag 8 bis 21 Uhr. Tickets im Internet gibt es unter www.reservix.de.

Nun also vom Freitag, 3. September, bis Sonntag, 5. September, heißt es dank der AZ insgesamt fünf Mal: Film ab auf einer der größten mobilen Leinwände mit 16 mal 8 Metern Ausmesser. Vom Blockbuster über den Familienfilm bis zum Kultkino ist alles mit dabei. Der Run auf die Tickets hat begonnen, eine Abendkasse wird es nicht geben. Und als wäre das Angebot nicht schon gut genug, gibt’s noch was obendrauf: Wer mit einem Oldtimer mit H-Kennzeichen auf den Parkplatz von Conti-Teves rollt, zahlt pro Person nur den ermäßigten Ticketpreis von 8 Euro. Wer mit einem DeLorean kommt, darf den Film sogar kostenlos sehen. Für alle heißt es: Rechtzeitiges Erscheinen sichert nicht nur die besten Plätze, sondern auch noch eine Tüte Popcorn gratis, denn die Insassen der ersten hundert Autos bekommen diese von den Stadtwerken Gifhorn geschenkt.

Und zu gewinnen gibt’s auch noch was: Die AZ verlost unter allen Besuchern des Films „ Lindenberg – Mach dein Ding!“ am Freitag, 4. September, um 23.15 Uhr zwei Tickets für das nächste Live-Konzert von Udo Lindenberg in Niedersachsen (Termine stehen noch nicht fest). Die Gewinner werden vor Ort live ermittelt. Außerdem verlost die AZ noch VIP-Karten für einen Sitzplatz im Original Johnny-Cash-Cadillac von Heinrich Doc Wolf.

