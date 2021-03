Gifhorn

Das kleine Feuer im selbstgebauten Miniaturmodell eines Holzvergaserofen qualmt. Oberhalb des Flammkonzentrators entzündet sich kurz eine zweite Flamme und erlischt sofort wieder. Die Schülerinnen und Schüler der BBS II in Gifhorn beratschlagen: Die Flamme bekommt zu wenig Luft. Also werden kurzerhand ein paar Bohrungen ergänzt und der Versuch startet aufs Neue. Jetzt entzündet sich nach kurzer Zeit die zweite Flamme und schießt sauber und rauchfrei in die Höhe.

Projekttag bei den "NawaRos": Moritz Fricke (r) und Louis Kath (l) bei der Durchführung der Experiment an den von ihnen gebauten Öfen Quelle: BBS II

Thema des Projekttages an den BBS II bei den Technischen Assistenten und Assistentinnen für die Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe („NawaRo“) ist die Entwicklung umweltfreundlicher Kochstellen nach dem Prinzip der Holzvergaseröfen. Kochen auf Feuer? Für etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung durchaus Gang und Gäbe – und eine nicht unerhebliche Belastung für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen. Doch ganze Bevölkerungsgruppen sind darauf angewiesen, da sie keine Strom- oder Gasversorgung haben oder kein Geld für einen Herd. Die Entwicklung einfacher Technologien zur Verbesserung solcher Kochstellen soll da Abhilfe schaffen, würde Geld, Ressourcen und Kohlendioxid einsparen und die Gesundheit schützen. Ein typisches Thema für die NawaRo.

Eine interdisziplinäre Ausbildung mit Elementen vieler Bereiche

Dieser Bildungsgang ist bundesweit die einzige Berufsausbildung, die sich ganz den Nachwachsenden Rohstoffen und den erneuerbaren Energien verschrieben hat. Die Ausbildung ist vielseitig und interdisziplinär: Sie enthält Elemente aus der Metalltechnik, der Elektrotechnik sowie aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau. Neben einem anerkannten Ausbildungsabschluss bietet der zweijährige Bildungsgang auch die Möglichkeit zum Erwerb der Fachhochschulreife.

Dabei setzt der Bildungsgang auf praktische Erfahrung: Außer dem fachpraktischen Unterricht absolvieren die Klassen im Laufe der zwei Ausbildungsjahre zwei Praktika. Eines davon wird von der Schule im europäischen Ausland organisiert und betreut. Nach den drei gemeinsamen Wochen gibt es den bei Bewerbungen sehr angesehenen Europapass. Projekttage verbinden die Fachtheorie mit der realen Erfahrung: Inhalte aus dem Theorie-Unterricht werden auf die Praxis übertragen.

Die Leistung des Holzvergaserofens ist auch abhängig vom Brennstoff

Inzwischen hat der kleine Holzvergaserofen das „Wettkochen“ mit einem bundeswehrüblichen Esbit-Kocher gewonnen. Knapp nur mit den Weichholzresten, aber nachdem die Schülerinnen und Schüler Eiche zum Anfeuern eingesetzt hatten, stand der Sieger schnell fest. Die gewonnene Erkenntnis: Die Leistung ist also auch abhängig vom Brennstoff. Das rechnet die Klasse nun Schritt für Schritt nach. Und ermittelt auch gleich die Menge an Kohlendioxid, die sich durch die Bindung von Kohlenstoff in den verkohlten Holzresten einsparen lässt. Sicherlich lassen sich solche Inhalte auch im Theorie-Unterricht erarbeiten, aber fest steht für alle: Es ist viel verständlicher, wenn man die unterschiedlich heißen Flammen sehen, den Unterschied zwischen einer sauberen und einer unsauberen Verbrennung riechen kann. Ein Konzept, das die „NawaRos“ dazu befähigen soll, ihren Beitrag beim Einsatz umweltfreundlicher Technologien und Rohstoffe leisten zu können.

Projekttag bei den "NawaRos": Mayleen Köpf, Emmi Asche-Baumgarten und Larissa Traute-Hennebach (v.l.n.r) zusammen mit Lehrer Niels Erichsen bei der Bewertung und Erprobung der Ergebnisse. Quelle: BBS II

Den verhältnismäßig jungen Bildungsgang plagen jedoch Nachwuchssorgen: Er ist wenig bekannt. Daher wurden die Bewerbungsfristen für diesen Bildungsgang an den BBS II Gifhorn verlängert. Interessierte können sich auf der Internetseite der BBS II Gifhorn unter www.bbs2-gifhorn.de informieren.

Von der AZ-Redaktion