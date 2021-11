Gifhorn

Klassik im Ring ist eine mittlerweile sehr lieb gewonnene Veranstaltung des Kulturvereins Gifhorn in Zusammenarbeit mit dem Box Club Gifhorn. Klassische Musik dort, wo sich gestandenen Sparringspartner im Boxkampf gegenüber stehen hat seinen ganz eigenen Reiz.

Am Freitagabend war das Duo SaitenSpiel eingeladen mit ihrem Programm zwischen Klassik und Klezmer. „Ich hätte nie gedacht, dass wir mal im Boxring stehen würden“, freute sich Harfenistin Sophie Warczak. Zusammen mit Matthias Hübner am Violoncello boten die beiden Musiker dem Publikum einen bezaubernden und begeisternden Reigen älterer und moderner Stücke aus verschiedenen Jahrhunderten.

Temperamentvolle Einstimmung

Nach einer temperamentvollen Einstimmung durch die Cheerleader Blazing Panthers startet das Musikerduo mit dem schwungvollen Klezmer „Yossel yossel“, der das wunderbare Zusammenspiel von Harfe und Violoncello in der Halle deutlich werden ließ. Klezmer, so erklärte Matthias Hübner, sei Musik aus der jüdischen Folklore, die im 20 Jahrhundert in den USA wiederbelebt worden sei. Auch eine moderne Klezmer-Komposition von David Orlofsky konnte das Publikum mit ihrer berührenden emotionalen Melodie begeistern.

Erfrischend neu

Weitere Kompositionen von Antonio Vivaldi, Pjotr Tschaikowski oder Benedetto Marcello repräsentierten den klassischen Teil des Abends. Erfrischend neu und etwas anders waren die Eigenkompositionen von Matthias Hübner: „Kratz und Maus“ zeigte im Solo des Violoncello das Choppen, also das leichte Abschlagen mit dem Boden auf den Saiten, was einen sehr eigenen flotten Charakter in der Melodie erzeugte. Mit seinen weiteren Kompositionen bewies Hübner klanglichen Witz und Feinfühligkeit, musikalisch eine ausdrucksstarke Atmosphäre zu schaffen.

Ringrichter klärt auf

Natürlich durfte auch der Boxkampf im Ring nicht fehlen, bei dem jeweils zwei Boxer gegeneinander antraten und die Feinheiten des Boxens auf eindrucksvolle Weise und mit Erläuterungen des Ringrichters vermittelten.

Klassik im Ring: Selbstverständlich gab’s auch spannende Box-Einlagen zu sehen. Quelle: Sebastian Preuß

Ein begeisterndes Harfensolo mit „La Source“ von Alphonse Hasselman und die Zugabe „Der Schwan“ von Camille Saint-Saens rundeten einen gelungenen Abend hervorragend ab.

Von Stephanie Dorer