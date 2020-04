Cappucabana: Strandbar ist startklar für Saison

Gifhorn

Noch gilt der Corona-Shutdown für die Gastronomie, doch bei einer Lockerung könnte die Cappucana sofort öffnen. Betreiber Fatih Kilic und sein Team haben die Vorbereitungen in der Beachbar beendet – und halten für die Gäste einige Neuerungen bereit.

„Bereits Anfang April haben wir mit den Arbeiten begonnen, jetzt sind wir damit durch“, berichtet Kilic. Bis Mitte September habe die Saison im vergangenen Jahr gedauert, dann habe die einzige Strandbar im Stadtgebiet dicht gemacht. „Daher gab’s jetzt eine Menge zu tun“, so der Gastronom, der auch das Cappu-Bistro am Marktplatz seit Jahren betreibt.

„Das rund 1600 Quadratmeter große Areal musste erst einmal vom herabgefallenen Laub befreit werden“, so Kilic. Danach seien unzählige Kubikmeter Sand gesäubert, gereinigt und geharkt worden. „Das hat schon ein Weilchen gedauert“, berichtet der Cappucabana-Chef.

Kein Fassbier mehr

Auch der Bereich der Getränke-Ausgabe sei auf Vordermann gebracht worden. „Wir haben eine komplett neue Theke eingebaut“, berichtet Fatih Kilic. Gezapftes Bier werde es in dieser Saison in der Cappucabana jedoch nicht mehr geben. „Die Erfahrungen hat gezeigt, dass die Wartezeiten dafür einfach zu lang gewesen sind“, setzt der Gastronom nun ausschließlich auf Flaschenbiere – selbstverständlich auch Weizen. „Die sind super gelaufen“, weiß Kilic. Warteschlangen würden so vermieden. Verschiedene Cocktails gehörten jedoch weiterhin zum Getränkeangebot. Festhalten will Kilic auch am Shisha-Konzept.

Auch ein kleiner Imbiss gehört ab sofort zum Gastronomie-Angebot der Cappucabana. „Speisen wurden bisher vom Cappu Bistro angeliefert – sie gibt’s zukünftig direkt vor Ort“, verspricht Kilic. Pommes, Salate und kleine Snacks werden auf der Speisekarte zu finden sein.

Kein Problem für Abstandsregeln

„Bei einer Lockerung für die Gastronomie wäre es auf der mehr als 600 Quadratmeter großen Sandfläche kein Problem, die Abstandsvorgaben einzuhalten“, steht für den Cappucabana-Chef fest. Sitzkissen, Liegestühle, Sitzsäcke, Möbel aus Euro-Paletten und Lounge-Sets seien schon immer weit voneinander entfernt aufgestellt worden.

„Auch bei der Getränke-Ausgabe und an der Kasse wird’s keine Probleme geben“, ist sich Kilic sicher. „Hier könnte mit Markierungsstreifen – ähnlich wie in den Super- und Baumärkten – für den notwendigen Sicherheitsabstand gesorgt werden. Und wenn es auch erst im Juli losgeht – ich freue mich darauf“, wartet Kilic auf das Ende des Gastronomie-Shutdowns.

Keine Bands

Bands, die am Sandstrand für Stimmung sorgen, wird’s in der Saison 2020 jedoch nicht geben. „Von dieser Idee habe ich mich inzwischen verabschiedet“, so Kilic. Auch Betriebsfeiern und große Geburtstagsparty stünden auf der Streichliste. „2021 wird’s hoffentlich anders aussehen“, hofft Kilic.

Von Uwe Stadtlich