Gifhorn

Das bunte Herbstlaub ist schön anzusehen, doch wenn Wind, Regen und niedrige Temperaturen für fallende Blätter sorgen, ist’s mit der Freude vorbei. Gifhorns Bauhof-Team ist täglich im Hark-Einsatz. Etliche Tonnen kommen dabei zusammen.

Von Anfang April bis Ende November werden die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gifhorner Bauhofes von 15 „Saisonkräften“ tatkräftig unterstützt. „Ohne sie wäre die Laubentsorgung im Herbst nicht zu schaffen“, weiß Gifhorns Tiefbauamtschef Joachim Keuch. Er ist für den städtischen Bauhof und das komplette Team zuständig.

Anzeige

Sinkende Temperaturen lassen Blätter fallen

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, fallen die Blätter. Auf vielen Straßen und Fußwegen sorgen dann die kleinen und großen Kehrmaschinen des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes (ASG) für freie Fahrt, doch an allen anderen Stellen muss der Bauhof ran – und das täglich.

„Auf Sportplätzen und größeren Rasenflächen ist es nicht so problematisch, denn da kommt ein Traktor mit Laubaufnehmer zum Einsatz“, weiß Keuch. Der große Rest müsse jedoch in Handarbeit erledigt werden. „Laubharken ist für das Bauhof-Team angesagt, Blätter werden aber auch mit Benzin-Laubsauger aus dem Weg geräumt“, so Keuch.

Jede Menge Handarbeit: Mit Laubsaugern und Harken – wie hier am Calberlaher Damm – werden Fußwege und Beete vom Laub befreit. Quelle: Sebastian Preuß

Überall im Stadtgebiet und in den Ortsteilen kommen so schnell große Laubberge zusammen. „Hotspots in Gifhorn sind jedes Jahr der Kaninchengarten sowie der Schützenplatz und Flächen vor der Stadthalle, denn dort stehen besonders viele alte und große Bäume“, berichtet Keuch. Weil es sich dabei um Eichen handele, müssten herabgefallene Blätter an diesen Stellen auch in den nächsten Wochen zusammengekehrt werden. „Hainbuchen und Eichen schmeißen ihr Laub nämlich relativ spät ab – da gibt es also auch im Dezember und Januar noch jede Menge Arbeit “, so der Fachbereichsleiter.

Grünabfälle landen später auf der Deponie

Die vom Bauhof-Team zusammengeharkten Laubberge landen anschließend auf der Ladefläche eines Lastwagens. „Abgekippt und gesammelt werden die Blätter dann in einer großen Kuhle auf unserem Betriebshof“, so Keuch. Von hier aus erfolgt dann die endgültige Entsorgung auf einer Deponie für Grünabfälle. Den Transport übernimmt ein von der Stadt beauftragtes Spezialunternehmen.

400 Tonnen Grünabfälle in nur einem Jahr

Diese Unterstützung ist auch notwendig, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes haben es im Verlauf der Sommer- und Wintersaison mit unvorstellbaren Grünabfall-Mengen zu tun. „In einem Jahr kommen fast immer mehr als 400 Tonnen zusammen“, so Keuch. Alleine der „Laubanteil“ betrage 100 Tonnen – acht Tonnen werden jährlich allein auf dem Schützenplatz und den angrenzenden Flächen zusammengekehrt.

Wenn die Schlacht gegen das Laub geschlagen ist, sind’s nur noch wenige Wochen bis zum Frühjahrsbeginn. Dann kümmert sich Gifhorns Bauhof-Mannschaft um die Bepflanzung mit Frühblühern im Stadtgebiet und auch in den Gifhorner Ortsteilen.

Von Uwe Stadtlich