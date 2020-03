Hohes Feld: Neubau einer weiteren Kita

Gifhorn

Die Stadt gibt Gas, um zusätzliche Kita-Plätze zu schaffen. Jetzt soll auch das Neubau-Gebiet „Hohes Feld“ einen eigenen Kindergarten-Standort erhalten. Am Mittwoch befasst sich die Politik mit der Thematik. Ein Betreiber für die neue Kita steht bereits fest.

Neuer Wohnraum

In dem Neubaugebiet – es liegt zwischen dem Wilscher Weg und Kirchweg – sollen 50 Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen, außerdem 20 Reihenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser mit etwa 80 Wohneinheiten. Der Bebauungsplan hat von vornherein eine Fläche für eine Kindertagesstätte vorgesehen.

Eile geboten

„Die Fläche ist ausreichend, um eine Kindertagesstätte mit fünf gegebenenfalls mit sechs Gruppen zu betreiben“, informiert die Verwaltung in einer Vorlage für den Ausschuss für Schulen, Kindertagesstätten und Sport, der am Mittwoch im Rathaus tagt. Die Stadt, die dringend weitere Kita-Plätze benötigt, will den Kita-Bau rasch in Angriff nehmen: „Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Bau im ersten Quartal 2021 begonnen werden kann“, heißt es weiter in der Vorlage.

Keine Ausschreibung

Neben dem zeitlichen Aspekt zur Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens für den Neubau einer Kita im Baugebiet „Hohes Feld“, sieht die Verwaltung „keine weiteren Interessenten, die sich am Verfahren beteiligen würden“, bezieht die Stadt Position. Das Rechnungsprüfungsamt habe dem Verzicht einer öffentlichen Ausschreibung inzwischen zugestimmt.

Interesse signalisiert

Daher sei die Verwaltung an die Zweitplatzierte des Interessenbekundungsverfahrens für die Kita am Lehmweg in 2018 – die Stephansstift Familienzentren gGmbh – herangetreten und habe sich nach dem Interesse an einem Neubau einer Kita und die Übernahme der Trägerschaft im Baugebiet „Hohes Feld“ erkundigt. „Die Bauherrin und die Betreiberin haben Interesse signalisiert“, geht die Stadt nun von einer zügigen Umsetzung aus.

Kostenfrage noch unklar

Die Verwaltung empfiehlt der Politik die Zustimmung für Neubau und Betrieb einer fünfgruppigen Kita im „Hohen Feld“ durch die Dachstiftung Diakonie und die Stephansstift Familienzentren gGmbH. „Die entstehenden Kosten für den Neubau der Kita sowie die finanzielle Förderung des Kita-Betriebs durch die Stadt Gifhorn können erst nach Vorlage der notwendigen Unterlagen ermittelt werden“, bittet die Stadt die Politik noch um etwas Geduld. Der entsprechende Entwurf soll dem Rat, der am 23. März tagt, jedoch zur Beschlussfassung präsentiert werden.

Kita in Kästorf

Die Stephansstift gGmbh, eine Tochtergesellschaft der Dachstiftung Diakonie, ist bereits als Betreiberin einer weiteren Kita im Stadtgebiet im Gespräch: Auf dem Gelände der Diakonie Kästorf soll zum Kita-Jahr 2020/21 eine Kita mit zwei Gruppen entstehen. Mit dem Neubau sollen voraussichtlich 50 Plätze für Kind im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt entstehen. Der Betrieb dieser Kita soll bereits zum 1. September starten. Auch über dieses Projekt entscheidet die Politik am Mittwoch.

Von Uwe Stadtlich