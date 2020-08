Gifhorn

Eine Trendwende ist nicht in Sicht: Gifhorn steht bei Häuslebauern weiterhin hoch im Kurs. Große Baugebiete wie Lehmweg-Süd und Hohes Feld sorgen für viel Arbeit im Rathaus. Bis zu einem Monat dauert durchschnittlich die Bearbeitung eines Bauantrages – vorausgesetzt, dass die eingereichten Unterlagen komplett sind.

210 Baugenehmigungsverfahren und 23 Bauvoranfragen musste Gifhorns Fachbereich für Bauordnung 2018 bearbeiten, 186 Genehmigungsverfahren und zwölf Voranfragen waren es 2019, die Gesamtantragszahl für Baugenehmigungsverfahren (Stand 10. August) liegt in diesem Jahr bereits bei 120, wie Doris Linack berichtet, Leiterin des Fachbereiches Bauordnung.

Umfrage hilft dabei, die Abläufe zu optimieren

„Sobald jedoch weitere Fachbehörden zu beteiligen sind, verlängert sich die Bearbeitungszeit“, weiß Linack. Oftmals müssten dann weitere Papiere nachgefordert werden. Verzögerungen gibt’s auch immer dann, wenn die vom Bauherrn eingereichten Dokumente unvollständig sind. Prozesse optimieren und sich für die Zukunft aufstellen: Linack und ihr Team haben noch bis zum Jahresende eine Umfrage laufen, bei der sie Bauherren und Antragstellern auf den Zahn fühlen und um eine Bewertung bitten. „Ziel ist es, ein klares Bild zu erhalten und zu schauen, an welchen Stellen wir uns noch weiter verbessern können.“

Die Arbeit geht dem Bauordnungsteam nicht aus

Die Arbeit geht dem Fachbereich von Linack auch in den nächsten Monaten und Jahren nicht aus: Auf dem Areal Lehmweg Süd entstehen derzeit 52 Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser. Eine Fläche von rund 6 300 Quadratmetern ist für die sozialgeförderte Mehrfamilienhausbebauung vorgesehen. Auf einem mehr als 2 100 Quadratmeter großen Grundstück sollen fünf Reihenhäuser entstehen. „44 Kaufverträge sind bereits abgeschlossen, die restlichen Grundstücke hat die GEG Interessenten zum Kauf angeboten, die entsprechenden Kaufverträge hierzu werden in Kürze geschlossen“, erklärt Stadtsprecherin Annette Siemer. Alle Grundstücke seien somit vergeben.

150 Wohneinheiten entstehen am Hohen Feld

Viel zu tun hat Gifhorns Bauordnung auch mit dem Projekt Hohes Feld – dem größten Baugebiet in naher Zukunft. Auf einer Fläche von 11,14 Hektar sollen 150 Wohneinheiten entstehen. „Die Erschließung soll 2021 erfolgen“, kündigt Siemer an. Geplant sind 40 Einfamilien- und Doppelhausgrundstücke (privat) und 26 GEG-Grundstücke. Die GEG bietet auf dem Areal – es liegt zwischen dem Alten Kirchweg und dem Wilscher Weg – ferner Grundstücke für 30 Reihenhäuser an. Vorgesehen sind auch Grundstücke für die Mehrfamilienhausbebauung – teilweise sozial gefördert (privat und GEG).

Gifhorns Neubaugebiet Hohes Feld: 150 Wohneinheiten sollen hier entstehen, die Erschließung startet im kommenden Jahr. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

Klein, aber fein: Unter dem Arbeitstitel „Platendorfer Straße Süd“ geht Gifhorns GEG nach der Erschließung des Baugebietes Hohes Feld das nächste Projekt an. In Gamsen sollen zehn Grundstücke für den Bau von Einfamilienhäusern geschaffen werden. Zudem ist das nächste Großprojekt in Gifhorn bereits in Vorbereitung. „In Sachen Quartier am Laubberg“ – dem Vorhaben Hohe Düne – „befinden wir uns in dem notwendigen Abstimmungsprozess für die Aufstellung eines Bebauungsplanes“, erklärt Siemer.

