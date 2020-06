Genügend Abstand zu Radfahrern einhalten

Gifhorn

Anlässlich des anstehenden Tages der Verkehrssicherheit hat die Gifhorner Polizei eine Plakat-Aktion gestartet, mit der Autofahrer daran erinnert werden sollen, ausreichenden Abstand zu Radfahrern einzuhalten. Im Rahmen einer Sicherheitspartnerschaft begleitet die Stadtverwaltung die Aktion mit dem Anbringen von fünf Verkehrs-Hinweisschildern zum selben Thema.

Unter anderem entlang der Strecke von Kästorf in die Innenstadt hat die Polizei vier der apfelgrünen Banner mit der Aufschrift „Radfahrer? Abstand halten“ deutlich sichtbar am Fahrbahnrand aufgestellt: „Und zwar kurz vor Fahrbahnquerungen, weil sich dort Autofahrer oft noch an den Radfahrern vorbeidrängeln“, erklärte Hans-Heinrich Kubsch, Verkehrssicherheitsberater bei der Polizeiinspektion Gifhorn, bei der Vorstellung des Projekts. Er verwies darauf, dass seit einer Novelle der Straßenverkehrsordnung es keine Empfehlung, sondern ein Gesetz sei, zu Radlern innerorts einen Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einzuhalten: „Ebenso zu E-Scootern und Fußgängern.“ Außerorts seien es zwei Meter. „Wenn man einfach die gelernten Abstandsregeln wegen Corona umlegt, macht man alles richtig“, so Kubsch.

Wechselnde Orte

Insgesamt etwa 15 Banner wurden oder werden an Straßen installiert, unter anderem auch an der Platendorfer Straße in Gamsen und an Landstraßen zwischen Ribbesbüttel und Leiferde sowie Ehra-Lessien und Westerbeck: „Weil da überall viel Verkehr ist, aber kein Radweg.“ Als „super Ergänzung“ betrachtet Kubsch die Hinweisschilder der Stadt, die auf dunkelgrünem Grund ein Piktogramm zur Abstandsregelung zeigen: „Wir hängen die schon seit zwei Jahren immer mal wieder an wechselnden Orten auf“, erklärte Oliver Bley aus dem Fachbereich Stadtplanung. Jetzt sollen die insgesamt fünf Exemplare wieder an Strecken im Stadtgebiet platziert werden, auf denen es markierte Radfahr- oder Schutzstreifen gibt. Die Schilder sollen „in drei Wellen“ jeweils sechs bis acht Wochen lang hängen. „Die Banner werden wir nach Ende des Sommers wieder abnehmen – und im Frühjahr wieder rausholen“, kündigt Kubsch an.

Auch wenn er die Wahrnehmung von Bürgermeister Matthias Nerlich teilt – der wie Kubsch und Bley ebenfalls mit dem Rad zur Projekt-Präsentation an die Hamburger Straße in Höhe des Hagebaumarktes gekommen war, aber anders als sie ohne Elektro-Unterstützung –, wonach „die Autofahrer besser auf den Sicherheitsabstand achten als früher. Das Bewusstsein hat sich da schon geändert. Vielleicht ja auch, weil viele Autofahrer mittlerweile auch Radfahrer sind“, verwies Nerlich auf „einen richtigen Boom beim Radkauf“. Oliver Bley empfahl interessierten Verkehrsteilnehmern weiterführende Informationen zu Radfahr- und Schutzstreifen, Radverkehrsführung und „Sicheres Radfahren an Gifhorns Ampeln“ in städtischen Flyern, die auch online verfügbar sind: „Einfach Radverkehr in die Suchmaske unserer Homepage eingeben.“

