Gifhorn

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Mittwoch, 15. April, ereignet hat. Gegen 13.20 Uhr touchierte ein schwarzer VW mit Anhänger in der Straße Im Heidland, Höhe Haus Nummer 19 (Lebenshilfe), einen am Fahrbahnrand geparkten BMW Mini und beschädigte diesen erheblich. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug machen kann, melde sich bitte bei der Polizei in Gifhorn, Telefon (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion