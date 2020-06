Autoren geben sich bei Youtube ein Stelldichein

Gifhorn

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Die Corona-Pandemie ist eine solche besondere Zeit, die auch vielen Autoren zu schaffen macht. Lesungen werden abgesagt, die eigentlich neben dem Honorar auch Einnahmen durch Buchverkäufe bringen. Die Buchhandlungen waren lange zu, dadurch stagnierten die Buchverkäufe für viele nur regional bekannte Autoren, von denen nicht jeder auch auf digitale Vermarktungswege ausweichen konnte. Der Gifhorner Ehrlich-Verlag will da mit einer besonderen Maßnahme ansetzen, um den Autoren zu helfen.

„In Anbetracht der derzeitigen Lage liegt der Fokus eindeutig bei den digitalen Medien. Was können wir tun?“, hat sich Verleger Christoph Peter Ehrlich gefragt. Seine Antwort ist eine Ideen-Mischung aus Autorengemeinschaft, digitaler Vermarktung und Kreativität – und ab sofort zu finden bei Youtube unter „Wir. Gemeinsam. Für die Literatur“. Dort nämlich hat Ehrlich einen Kanal eingerichtet, den Autoren – wie er sagt – zur „Eigenwerbung“ nutzen können.

Krimi, Gedichte, Märchen

„Das Prinzip ist ganz einfach“, sagt Ehrlich. Die Autoren können Videos zwischen mindestens fünf und maximal 30 Minuten aufnehmen und an den Verlag senden – dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob im heimischen Wohnzimmer, im Garten, beim Spaziergang: „Eingelesen werden kann alles, was aus der eigenen Feder stammt. Ob aus einem Krimi, ob eine Kurzgeschichte, ein Märchen oder gar Gedichte, die Auswahl liegt bei den Autoren“, erklärt Ehrlich. Allerdings gibt es eine Klammer bei allen Clips, soll heißen: Der Aufbau ist immer gleich: Anmoderation, Lesungsteil, Abmoderation.

Und natürlich kann Werbung gemacht werden für die Bücher, aus denen gelesen wird. Denn durch die ganze Aktion sollen ja schließlich Exemplare der regionalen Autoren verkauft werden – wenn die Teilnehmer denn schon Titel veröffentlicht haben. „Aber auch Autoren, die noch keinen eigenen Titel veröffentlich haben, aber das Projekt unterstützen wollen, sind willkommen, denn durch die Vielfalt wird es einfach interessanter für die Youtube-Nutzer.“

Angefangen, den Kanal zu bestücken, hat Ehrlich bereits mit Autoren, mit denen er im Rahmen seines Verlages – in dem beispielsweise die Gifhorner Märchentage erscheinen – zusammen arbeitet. Mit dabei sind beispielsweise schon Sibylle Schreiber aus Wolfsburg und Miri Schulz aus Gifhorn. „Jetzt geht es weiter. Die nächsten Autoren kommen aus der Literaturszene der Region – man kennt sich untereinander.“ Je mehr, desto besser. Allerdings: Jeder Clip bleibt nur ein Jahr stehen. „Es gibt also maximal 365 Videos. Dadurch soll Bewegung drin sein, es für die Besucher interessant bleiben“, sagt der Gifhorner.

Spenden gehen an die Autoren

Und es gibt neben dem möglichen Buchverkauf noch einen weiteren nützlichen Effekt für die Autoren. Die Teilnahme ist nicht nur kostenfrei, es gibt auch Geld dafür. „Gerade jetzt, wo durch die Corona-Pandemie viele Autoren Einnahmeverluste verzeichnen, hoffentlich eine kleine Hilfe.“ Die Zuschauer haben die Möglichkeit, etwas zu spenden, wenn ihnen die Beiträge gefallen. „Dafür steht unter den Videos ein Hinweis auf einen virtuellen Spendenhut. Per Klick kann man diese Aktionen und damit die heimischen Autoren unterstützen.“ Der Betrag, der innerhalb eines Monats zusammenkommt, wird zu 50 Prozent an die Autoren des Monats, in welchem sie veröffentlicht wurden, zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Von Thorsten Behrens