Winkel

Der Wortakrobat und Geschichtenschreiber hat wieder zugeschlagen. Oder besser: zugeschrieben. Nämlich viele Blätter Papier. Zugeschlagen hat er dann erst später, den Schreibblock, als seine neuen Geschichten fertig waren. Die hat Werner Julius Frank in seinem inzwischen sechsten Buch „Erstens kommt es anders und zweitens wenn man denkt“ versammelt.

28 Texte sind es diesmal geworden. Ein paar davon lagen schon vor Corona herum. Während der Pandemie wurden es immer mehr. Obwohl er eigentlich kein Buch mehr veröffentlichen wollte, hat er es doch wieder getan. Denn irgendwo müssen die Wörter ja schließlich hin.

Ewig konnten die Worte nicht auf einem Zettel im Karton bleiben

Auf einen Zettel, in einen Karton, wie in „Influenza“ beschrieben, wenn er sie bei sich aufnimmt – aber ewig bleiben konnten sie da nicht, sagt der „Geschichtenschreiber“, wie er sich selbst nennt. Dafür kamen zu viele nach. Oft beim Frühstück. Dann kommt im Gespräch mit Ehefrau Gisa Frank schnell mal ein solches Wort auf wie beispielsweise „Auflaufkinder“. Es wird sinniert: Wenn es Auflaufkinder gibt, warum gibt es dann eigentlich keinen Kinderauflauf? Oder Unterlaufkinder? Zumindest haben sie in dem Buch eine eigene Geschichte bekommen.

„Ab irgendeinem Zeitpunkt gehört einem die Geschichte nicht mehr. Sie entwickelt und schreibt sich von selbst. Und ich sitze dabei wie im Kino. Manchmal werfe ich sie am Ende auch weg, wenn meine Frau sagt, die taugt nicht.“ Das sei der Hauptspaß beim Schreiben – dass man nie wisse, wie es ausgeht.

Jedes Buch dauert ein Jahr länger als das voríge

„Drogenpalast“, „Klinisch toter PC“, „Die Ibisse des Kranikus“, „Störe meine Krise nicht“, „Der Heilige zweckt die Mittel“ – und jetzt also „Erstens kommt es anders und zweitens wenn man denkt“: Gibt es schon eine Idee für den Titel des nächsten Buches? „An jedem Buch schreibe ich ein Jahr länger als am vorigen. Das nächste würde länger dauern als der Bau des Berliner Flughafens“, sagt er. Und die Verlagssuche würde ja auch nicht einfacher, bei den Zehntausenden Büchern, die jedes Jahr veröffentlicht werden. „Ich habe diesmal 20 Verlage angeschrieben. Die meinten alle, das passe nicht in ihr Programm. Später habe ich festgestellt, die haben ja gar keins.“

Und dann kam diese Radeltour entlang der Donau. Da lernte Frank seine jetzigen Verleger kennen. Eigentlich seien die ja Drucker gewesen und so begeistert von seinen Geschichten, dass sie mal eben einen Verlag gegründet hätten. Den KSP-Verlag, bei dem „Erstens kommt es anderes und zweitens wenn man denkt“ erschienen ist, vorerst in einer 1000er-Auflage – mit ISBN und für 9,80 Euro, erhältlich in jedem deutschen Buchladen.

Also offenbar kein siebtes Buch, nachdem Frank ja bereits nach dem fünften aufhören wollte. Obwohl: „Wenn ich nicht mehr schreibe, platze ich ja, dann geht mir der Hut hoch“, sagt er. Aber bis zu seinem siebten Buch dürfte es noch ein wenig dauern, schließlich schreibt er ja an jedem Buch ein Jahr länger als am vorigen. Ruhig werden dürfte es um Werner Julius Frank und seine Wortspiele bis dahin trotzdem nicht – denn „es gibt schon Aussicht auf Lesungen mit meinem neuen Buch“, sagt er.

Von Thorsten Behrens