Gifhorn

Der Bremsen-Spezialist Continental-Teves hat sich von einer großen Fläche seines Gifhorner Werksgeländes getrennt. Das Areal, das unweit der Braunschweiger Straße liegt, wurde vom Autohaus Kühl gekauft. Es gibt bereits konkrete Pläne für die Umnutzung. Das Bauvorhaben soll möglichst rasch angegangen werden.

„Wir haben Conti erstmals vor sieben Jahren angesprochen und Interesse an dem Grundstücksankauf signalisiert“, sagt Kühl-Service-Gesamtleiter und Prokurist Michael Neuburger Jetzt habe das Autohaus – es verfügt über Standorte in Gifhorn, Gamsen und auch in Hildesheim – den Zuschlag erhalten. „Es handelt sich um eine mehr als 8000 Quadratmeter große Fläche, die westlich an unser Audi-Haus und nördlich an den Teves-Parkplatz angrenzt“, erläutert Neuburger.

Neue Logistik-Fläche

„Wir wollen das Areal als Logistik-Fläche nutzen, eine klassische Bebauung ist nicht geplant“, stellt der Prokurist die Pläne seines Unternehmens vor. Fahrzeuge für den Verkauf habe Kühl bisher auf verschiedenen angemieteten Flächen in Gifhorn abstellen müssen – mit dem Erwerb des 8000 Quadratmeter großen Conti-Grundstücks ende diese suboptimale Lösung. „Angelieferte Fahrzeuge können nun verkaufsfertig aufbereitet und in unmittelbarer Nähe zu unserem Audi-Haus geparkt werden“, führt Michael Neuburger aus. Das riesige Grundstück gebe Kühl auch die Möglichkeit, Großkontingente der Hersteller abzunehmen.

Bis die ehemalige Conti-Fläche für das Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden kann, ist jedoch noch eine Menge Arbeit notwendig. „Wir müssen auf dem gesamten Grundstück zuerst einmal Wald- und Mutterboden bis zu einer Tiefe von 50 Zentimetern abtragen“, erläutert der Kühl-Prokurist. 4000 Kubikmeter Aushub würden dabei zusammen kommen und müssten im Anschluss abgefahren werden.

Überwachungskameras sichern das Gelände

„Danach füllen wir die Fläche mit wasserdurchlässigem Kies auf, danach wird eine Tragschicht aus zwei verschiedenen Mineralgemischsorten aufgebracht“, so Neuburger. So könne das Niederschlagswasser problemlos versickern, da das Grundstück nicht an die Kanalisation angeschlossen sei. Im Anschluss werde das Gesamtareal mit einem Zaun gegen das Betreten von Unbefugten abgesichert. Zusätzlich geschützt würden die später dort abgestellten Autos bei Dunkelheit durch ein modernes und nachhaltiges Lichtsystem. „Ferner wird das Grundstück mit Kameras überwacht“, kündigt Neuburger an.

Gute Kooperation mit Stadt

Dank einer guten Kooperation mit der Stadtverwaltung sei es möglich, dass die umfangreichen Arbeiten schon demnächst starten könnten. „Wir wollen bis Oktober fertig sein“, spricht der Prokurist von einem „ehrgeizigen Ziel“, das man jedoch unbedingt erreichen wolle. Kühl investiert derzeit zudem 500 000 Euro in einen modernen Anbau für das Audi-Haus an der Braunschweiger Straße. Es entsteht ein Diagnose-Center für E-Mobilität und Fahrassistenz-Systeme sowie ein großes Räderlager.

Nach AZ-Informationen soll Conti zudem eine weitere Fläche seines Werksgeländes verkauft haben. Dabei soll es sich um ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück handeln, das der Gifhorner Hagebaumarkt erworben haben soll.

Von Uwe Stadtlich