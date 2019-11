Gifhorn

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen zwischen 7.30 und 7.45 Uhr in der Gifhorner Oststadt ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Fahrzeug den Pommernring entlang und streifte im Vorbeifahren zwei in Höhe der Michael-Ende-Schule am Straßenrand geparkte Wagen. Hierbei wurde die gesamte Fahrerseite eines schwarzen Skoda Oktavia erheblich beschädigt, ebenso der linke Außenspiegel an einem weißen Seat Arona. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 4000 Euro. Um sachdienliche Hinweise zum Verursacher bittet die Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer (0 53 71) 98 00.

Von unserer Redaktion