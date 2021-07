Gifhorn

Im Kreisel an Gifhorns Stadthalle sind ein Auto und eine 16-jährige Radfahrerin im Bereich Celler Straße/Aller-Straße zusammengestoßen, bei dem die Radlerin stürzte und sich erheblich verletzte. Auch ihr Fahrrad wurde beschädigt. Die Autofahrerin, eine dunkelhaarige Frau, und ihr Beifahrer verließen mit ihrem schwarzen Auto die Unfallstelle, ohne sich um die 16-Jährige zu kümmern. Der Unfall ereignete sich bereits am vorigen Donnerstag gegen 14.40 Uhr, wie die Polizei jetzt mitteilt. Wer Hinweise auf den Wagen, die Fahrzeuginsassen oder den Unfallablauf geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 zu melden.

Von der AZ-Redaktion