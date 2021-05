Gifhorn: Auto fährt Fußgänger an

Gifhorn

Nahe des Schillerplatzes in Gifhorn hat am Donnerstagmittag ein Auto einen Fußgänger angefahren, der 43-Jährige wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Eine 60-Jährige war mit ihrem VW UP! von der Allerstraße in Richtung Schillerplatz unterwegs. Hinter der Rechtskurve stieß sie mit dem 43-Jährigen zusammen, der zu Fuß über die Straße ging. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter Tel. (05371) 98 00 zu melden.

Von der AZ-Redaktion