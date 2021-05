Gifhorn

Der Anblick ist unschön und viele Gifhornerinnen und Gifhorner sehen dringenden Handlungsbedarf: Der historische Aussichtsturm im Katzenberg verfällt zusehends. Das imposante Gebäude weist 121 Jahre nach seiner Eröffnung unzählige Schäden auf.

Herausgebrochene Mauersteine, abgeplatzter Putz, Schmierereien an den Wänden, Glasscherben rund um den Betonsockel und Rostflecken am Treppenaufgang: Das Bild, das sich Besucherinnen und Besuchern des Turmes derzeit bietet, ist erschreckend. Trotzdem wirbt Gifhorns Tourismusgesellschaft Südheide – unter anderem im Internet – weiterhin für einen Abstecher zu dem historischen Gebäude: „Der Aussichtsturm auf dem Katzenberg hat eine Höhe von 75,3 Meter, der Turm selbst ist stolze 12,5 Meter hoch“, heißt es da.

Wer keine Sanierung plant, muss auch keine Kosten ermitteln

„Fenster, Dach, Treppe und in Teilen auch die Fassade sind sanierungsbedürftig“, bestätigt Stadt-Sprecherin Annette Siemer auf AZ-Anfrage. Trotzdem seien aktuell keine Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen geplant. „Aus diesem Grund sind noch keine Kosten dafür ermittelt worden“, erläutert die Sprecherin der Verwaltung.

Unschöner Anblick: 121 Jahre nach seiner Eröffnung ist der Gifhorner Aussichtsturm in einem sehr schlechten Zustand. Sanierungspläne gibt's bisher nicht. Quelle: Sebastian Preuß

Geld investiert hat die Stadt – sie ist Eigentümerin des Turmes – in den vergangenen Jahren in das Gebäude nicht. „Es wurden lediglich vor circa drei Jahren die Kronen der umstehenden Bäume gekappt, um Besucherinnen und Besuchern der Aussichtsplattform wieder eine Rundumsicht zu ermöglichen“, so Siemer.

Den Blick über Gifhorn und sein Umland vom Aussichtsturm genießen: Das ist wegen Corona aktuell jedoch ohnehin nicht möglich. Reinhard Ziegler ist als städtischer Turmwächter tätig. Vor der Pandemie konnten über die Gifhorner Südheide bei ihm Termine zur Besteigung des Turms gebucht werden. Es war auch möglich, den Turm während der regulären Öffnungszeiten (April bis Oktober, dienstags von 10 bis 13.30 Uhr und donnerstags von 13 bis 16.30 Uhr) zu erklimmen.

Aktuell ist die Aussichtsplattform dicht – wegen Corona

Wann wieder Turm-Besuche möglich sind, steht derzeit noch in den Sternen. Siemer kündigt jedoch an, dass die Stadt Zukunftsideen für das inzwischen marode Bauwerk hat: „Der Aussichtsturm wird unter der Rubrik Freizeit und Erholung ins Stadtentwicklungskonzept mit aufgenommen und in diesem Zusammenhang weiterentwickelt.“

Der Aussichtsturm ist in Gifhorn übrigens auch als Müller-Turm bekannt, denn es war der damalige Bürgermeister Ewald Müller (1885 bis 1913), der sich für die Fertigstellung des imposanten Gebäudes eingesetzt hat. Die Einweihung des Turmes feierte die Stadt am 16. September 1900 mit einem großen Fest. Hunderte von Gästen waren seinerzeit dabei, um das aus 30 000 Ziegelsteinen errichtete Gebäude erstmals zu bestaunen.

Holzpavillon als Vorgänger

Der nach den Osterfeiertagen im Jahr 1900 in Angriff genommene Turmbau hat eine lange Vorgeschichte. Bereits im Jahr 1857 gab’s in Gifhorn nämlich ein „Katzenberg-Verschönerungskomittee“. Das ließ als Turm-Vorgänger 1859 auf der höchsten Erhebung des Katzenberges einen Ausflugspavillon aus Holz errichten, der 1872 wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste. Ein Schicksal, das dem Aussichtsturm hoffentlich erspart bleibt.

Von Uwe Stadtlich