Der Landkreis hat entschieden: Die Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr endet am 31. Januar, die Grundschüler dürfen nach den Zeugnisferien teilweise wieder in die Schulen. Strenge Regeln gelten weiterhin für Besuche in Alten- und Pflegeheimen, und auch bei der Maskenpflicht ändert sich einiges.