Gifhorn: Aufsichtsrat der LSW bestätigt Sybille Schönbach als Geschäftsführerin

Gifhorn

Der Aufsichtsrat der LSW Holding hat in seiner jüngsten Sitzung Sybille Schönbach für fünf weitere Jahre zur Sprecherin der Geschäftsführung der LSW Holding GmbH & Co. KG (LSW) bestellt und ihren Vertrag bis zum 28. Februar 2027 verlängert. „Wir setzen mit der Wiederbestellung von Sybille Schönbach ein klares Signal für eine Fortsetzung der konstruktiven und erfolgreichen Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Geschäftsführung“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Georg Bachmann.

„Ich danke dem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich, auch weiterhin die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der LSW im Interesse von Gesellschaftern, Kunden und Mitarbeitern kontinuierlich fortzuführen“, skizziert Schönbach ihre Zielsetzung. Zudem wurde Sybille Schönbach ebenfalls als Geschäftsführerin bei der LSW Netz GmbH & Co. KG sowie bei der LandE GmbH wiederbestellt.

Schönbach ist seit Februar 2012 Geschäftsführerin der LSW. Die Diplom-Kauffrau begann ihre energiewirtschaftliche Laufbahn 1996 und arbeitete unter anderem im BEB-Konzern einschließlich einer Auslandstätigkeit für ExxonMobil in London. 2003 wechselte sie zur EEW Energy from Waste Helmstedt, bevor sie Geschäftsführerin von drei Kraftwerksgesellschaften (EEW Premnitz GmbH, EEW Großräschen GmbH und Kraftwerk Schwedt GmbH & Co. KG) war.

Von der AZ-Redaktion