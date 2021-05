Gifhorn: Auch am Dienstag ist die 7-Tage-Inzidenz gesunken

Landkreis Gifhorn

Alle blicken gebannt auf die 7-Tage-Inzidenz – und im Landkreis Gifhorn liegt sie am Dienstagmorgen am vierten Werktag in Folge unter 100, nämlich bei genau 86,1, ist also im Vergleich zum Vortag erneut um 3,4 gesunken. Das lässt die Hoffnungen auf ein Aussetzen der Bundesnotbremse ab Freitag wachsen.

Das RKI hat für den Landkreis zwei neue positive Corona-Tests gemeldet, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 152. Es bleibt bei 180 Todesfällen, im Gesundheitsamt wurden im Verlauf des Montags weitere 213 Tests vorgenommen.

Immer noch sind zwei Alten- und Pflegeheime im Landkreis betroffen

Nach wie vor gibt es 26 aktive Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen, darunter eine Neuinfektion. Betroffen sind nach wie vor das DRK Pflegewohnhaus in Calberlah und das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen.

Nach einem positiven Corona-Test in der AWO-Kita Westerbeck hat das Gesundheitsamt eine Gruppe bis zum 25. Mai in Quarantäne geschickt, in der Kita Osloß gilt nach einem positiven Test die Quarantäne für eine Gruppe bis zum 23. Mai.

Die Lage im Helios-Klinikum ist nahezu unverändert

Das DIVI-Intensivregister informiert über vier Covid-19-Patienten auf der Helios-Intensivstation, alle vier werden beatmet. Auf der Überwachungsstation liegen laut Helios weitere vier Covid-19-Patienten sowie sieben auf Normalstation.

Von Christina Rudert