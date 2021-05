Gifhorn

Der Kreisverband der Grünen hat die Briefwahlstimmen zur Wahl der Landratskandidatur ausgezählt und ihren Kandidaten Dr. Arne Duncker nun auch formal mit deutlicher Mehrheit bestätigt. Der Jurist und umweltpolitische Sprecher der grünen Kreistagsfraktion will als Landrat den Kreis ökologisch und sozial umgestalten. „Wir freuen uns sehr über die ausgesprochen hohe Wahlbeteiligung und die Bestätigung aller bereits digital gewählter Kandidat und Kandidatinnen“ so Imke Byl und Henrik Werner, Sprecher und Sprecherin des grünen Kreisverbands. Zwei Drittel der Mitglieder hatten sich an der Briefwahl beteiligt.Außerdem wählten die Mitglieder die Delegierten für die Landesparteitage sowie den Bundesparteitag.

Von der AZ-Redaktion